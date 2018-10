Konec Sigur Rós? Z oblíbené islandské kapely odchází bubeník kvůli obvinění ze znásilnění

Reykjavík Orri Páll Dýrason, bubeník skupiny, se rozhodl odejít poté, co ho jedna z fanynek obvinila na sociálních sítích ze znásilnění. Dýarson v kapele působil od roku 1998.

„Dnes je to poprvé, co jsem opravdu chtěla plakat kvůli traumatu, které jsem v sobě několik let zadržovala. To trauma se jmenuje Orri Páll Dýrason a hraje v kapele Sigur Rós. Té noci se to stalo dvakrát a já se sama sobě divila, že jsem hned neodešla. Byla jsem ale opilá, k smrti unavená a šokovaná,“ popsala znásilnění, kterého se měl Dýrason dopustit v roce 2013, na svém Instagramu Meghan Boydová. S bubeníkem Sigur Rós se měla seznámit na párty v Los Angeles. Poté měli usnout na stejné posteli a Dýrason do ní měl „několikrát proniknout, zatímco byla v hlubokém spánku.“ V jiném příspěvku zase Dýrasona obvinila z toho, že se ji snažil umlčet.

Boydová údajně s obviněním vyšla na veřejnost až teď kvůli úzkosti, kterou dosud trpěla. K přiznání ji inspirovalo nedávné svědectví Christine Blaseyové-Fordové, která ze sexuálálního obtěžování nařkla Bretta Kavanaugha, kandidáta na nejvyššího amerického soudce.

„Udělám vše proto, abych boj s touto noční můrou vyhrál, ale z respektu ke všem, kteří si sexuálním zneužíváním prošli, nebudu tento boj vést veřejně. Ve světle těchto obvinění jsem se rozhodl své působení v Sigur Rós ukončit. Je to pro mě velmi těžké rozhodnutí, ale nemůžu tato vážná obvinění nechat ovlivnit celou kapelu a tu úžasnou práci, kterou za ta léta udělala. Práci, která je mi tolik drahá,“ oznámil Dýarson na svém Facebooku. Odchod svého bubeníka pak zbytek kapely potvrdil na oficiální facebookové stránce Sigur Rós. Dýarson v kapele působil od roku 1998.