‚Konečně působí tak, že vypráví jeden příběh.‘ Peter Jackson vysvětluje vznik Pána prstenů ve vysokém rozlišení

LOS ANGELES Fantasy trilogie Pán prstenů režiséra Petera Jacksona se dočkal nového vizuálního „kabátku“. Důvodem byla snaha, aby se více podobala pozdějšímu Hobitovi, jehož filmaři točili na kamery s vysokým rozlišením 4K.

Studio Warner Bros sice minulý týden naštvalo filmové fanoušky tím, že se rozhodlo velké filmové hity poslat kromě kin i na streamovací službu HBO Max, ale nejspíš také potěšilo fanoušky populární fantasy trilogie podle románu J. R. R. Tolkiena.

Přesně před Vánoci totiž vyšel Pán prstenů remasterovaný ve 4K HDR a zvukem Dolby Atmos. Režisér Peter Jackson k tomu vydal krátké video, ve kterém tuto změnu pro svou téměř již dvacet let starou trilogii vysvětluje.





„Bylo zajímavé se k těm filmům vrátit, protože jsem si až teď uvědomil, jak jsou nekonzistentní. To vše kvůli tomu, jakým způsobem byly natočené,“ vysvětluje Jackson.



Když se každý z filmů trilogie natáčel, Jackson a vizuální tým studia Weta Workshop se snažili maximálně využívat nejmodernější dostupné technologie. Ačkoliv je každý z dílů natočen na 35mm kameru, tehdy běžně používané filmařské vybavení, jednotlivé detaily byly rozdílné.

Například Společenstvo prstenů (2001) využívalo manuální a časově náročný color grading (vylazování barev v postprodukci, pozn. red.), Dvě věže (2002) a Návrat krále (2003) už v tomto ohledu naplno využívaly digitální možnosti.

O deset let mladší trilogie Hobit (2012-2014) ale pracovala s tak moderními technologiemi, že byl vizuální rozdíl mezi oběma trilogiemi velmi propastný. To by měla nová verze Pána prstenů alespoň částečně napravit.

„Teď v rozlišení 4K to konečně působí tak, jako kdyby všechny ty filmy byly propojené a vyprávěly jeden dlouhý příběh,“ uzavírá Jackson.