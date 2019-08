Seriálový přestup roku za miliardy? Netflix přetáhl od HBO tvůrce Hry od trůny Benioffa s Weissem

LOS ANGELES David Benioff a Daniel Brett Weiss připravovali pro televizi HBO úspěšný seriál Hra o trůny. Společnost Netflix s nimi teď podepsala exkluzivní tvůrčí smlouvu, kvůli které bude muset sáhnout opravdu hluboko do kapsy.

„Jsme potěšeni, že můžeme mistrovské vypravěče příběhu Benioffa s Weissem přivítat u Netflixu,“ sdělil ředitel obsahu společnosti Ted Sarandos v oficiálním prohlášení. „Jsou kreativní silou, která těšila diváky po celém světě svým velkolepým vyprávěním. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme, co jejich představivost vytvoří pro naše předplatitele,“ dodal.



„Bylo to víc než deset krásných let a my děkujeme všem v HBO, kteří pro nás vytvořili domáckou atmosféru,“ loučili se tvůrci. „Netflix vybudoval něco úžasného a my jsme poctěni tím, že nás k tomu přizval.“



Není sice známo, kolik přesně Benioff s Weissem za smlouvu dostanou, ale některé zdroje hovoří až o devítimístné částce. Tvůrci Hry o trůny údajně poptávali částku větší než 200 milionů dolarů (zhruba 4,6 miliardy korun). Podobně drahou smlouvu už Netflix má s Shondou Rhimesovou (seriály Skandál a Chirurgové) a Ryanem Murphym (seriály American Horror Story a Glee).

O Benioffa s Weissem měly mít zájem i společnosti Amazon a Disney. Televize HBO jim podle informací novou smlouvu nenabídla, pravděpodobně kvůli ceně. Tím spíš, že dvojice měla pro HBO připravovat seriál Konfederace (Confederate) o alternativní Americe, ve které občanskou válku vyhrál Jih, ale televize se nakonec rozhodla projekt dát k ledu.

Není to jediná „krádež“ tvůrců od televize HBO. Společnost Amazon Prime si letos v dubnu za 150 milionů dolarů pojistila Lisu Joyovou a Johnatana Nolana, tvůrce úspěšného seriálu Westworld.

Nepřátelé diváků

Benioff s Weissem udělali ze Hry o trůny nejsledovanější seriál současnosti. Jeho poslední série, která uspěchala děj a nabídla neuspokojivý konec, ale skalní fanoušky spíše naštvala. Diváci volali po tom, aby HBO celou sérii přetočila. Fakt, že tvůrčí duo má natočit i další trilogii filmů ze světa Star Wars, přimělo na sociálních sítích rozhořčené fanoušky obávat se o osud celé ságy.

Je nicméně pravdou, že „nenávist“ k Benioffovi s Weissem poněkud utichla poté, co si poslední série Hry o trůny odnesla neuvěřitelných 32 nominací na prestižní televizní ceny Emmy.