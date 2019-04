Krach na burze i elitní škola pro zabijáky. Na jaké seriály se podívat o velikonočním volnu?

PRAHA Volno o svátcích je kromě času stráveného s rodinou ideální pro sledování seriálů. Které si však pustit? Lidovky.cz vám nabízí několik tipů. Všechny nabízené mají (alespoň prozatím) jen jednu sérii, aby bylo možné je stihnout shlédnout.

Deadly Class

Akční, drama



Píší se osmdesátá léta. Světu vládne punk, rock a přiléhavé kalhoty. Mladík Marcus Lopez Arguello (Benjamin Wadsworth) je na základě incidentu, kdy vyvraždí sirotčinec, přijat na elitní zabijáckou střední školu King´s Dominion. Kromě něj tam chodí děti snad všech velkých zvířat z mafií i tajných spolků - u oběda u jednoho stolu sedí děti velitelů japonské Jakuzy, mexických Los Santos nebo ruské KGB.

Místo nudné matiky se zde žáci učí, kolika způsoby se dá zabít jejich cíl. Ukáže se, že Marcus je na škole tak trochu omylem a právo náleží někomu, kdo si pro něj půjde klidně i přes mrtvoly Marcusových přátel. Producenty seriálu Deadly Class jsou bratři Russoové, režiséři Avengers: Infinity War a připravovaných Avengers: Endgame.

Délka: zatím jedna série. Deset dílů v rozmezí 43-54 minut.

Nebe s.r.o.

Komediální

Craig (Daniel Radcliffe) je úředníček v nebeském oddělení vyslyšených modliteb. Nemá absolutně žádné ambice a vlastně ani přátele. Vyslyší většinou jen ty modlitby, které obnášejí nalezení ztracených klíčů nebo rukavic (Craig totiž miluje rukavice). K jeho smůle je ale do jeho oddělení přiřazena Eliza (Geraldine Viswanathanová), která má naopak ambice až příliš veliké. Právě včas, protože rozmarný Bůh (Steve Buscemi) se totiž rozhodl, že zničí celé lidstvo. Chce mít totiž pokoj od starostí.

Eliza s Craigem se v zoufalé snaze vše zachránit s Bohem vsadí - pokud zařídí, aby se do sebe dvě konkrétní osoby zamilovaly, svět zůstane ušetřen. To bude ale pořádně těžký oříšek, protože Laura (Sasha Compére) a Sam (Jon Bass) jsou nesmělí podivíni k pohledání. Do konce světa zbývá čtrnáct dní a hodiny tikají...

Délka: jedna série. Sedm po zhruba dvaceti minutách.

The Haunting of Hill House

Horor

V létě 1992 se manželé Craneovi spolu se svými pěti dětmi přestěhovali do malebného rodinného domu na kopci. Vše ale jen dočasně, protože Craneovi chtějí dům zrekonstruovat a pak dál prodat. Opravy se protahují a rodina musí na místě zůstat déle, než plánovali. Vše ale komplikuje fakt, že to vypadá, že v domě straší. Události naberou rychlý spád a nadpřirozené síly o život připraví matku od rodiny. Otec s dětmi uteče a navzájem si všichni slíbí, že se do domu již nevrátí.

Uplyne 26 let. Nenadálá smrt otce přiměje děti Craneovy, teď již dospělé lidi s vlastní kariérou a rodinami, spojit síly. Jen tak totiž můžou přežít to, co si na ně dům na kopci přichystal. Jen tak se můžou vyrovnat s běsy, které je již 26 let pronásledují.

Délka: jedna série. Deset dílů v rozmezí 42-71 minut.

Já jsem noc

Drama, krimi

Mladá dívka Fauna Hodelová (India Eisleyová) odjede do Hollywoodu a začne pátrat po své minulosti. To ale nejspíš neměla dělat. Zjišťuje totiž, že byla odložena po porodu a jejím skutečným otcem je nejspíš gynekolog Dr. George Hill Hodel (Jefferson Mays). Ten vešel do povědomí veřejnosti jako vrah z případu Černé Dahlie. Tenkrát to ještě nikdo netušil, ale Fauna začne odkrývat stopy, které k odhalení povedou. Pomáhá jí při tom bývalý mariňák a nyní novinář na volné noze Jay Singletary (Chris Pine).

Seriál je inspirován knižní knihou One Day She´ll Darken (Jednoho dne zahořkne). Její spoluautorkou byla Fauna Hodelová, vrahova dcera. Seriálu se zhostila Patty Jenkinsová, která je dnes jednou z nejvyhledávanějších hollywoodských režisérek. Upozornila na sebe komiksovým snímkem Wonder Woman. Tematice vrahů nicméně Jenkinsová dobře rozumí - v roce 2003 režírovala také snímek Zrůda. V něm excelovala Charlize Theronová jako sériová vražedkyně Aileen Wuornosová. Theronová za výkon získala Oscara i Zlatý glóbus.

Délka: jedna série. Šest dílů po jedné hodině.

Umbrella Academy

Akční, superhrdinský

V padesátých letech se konal důležitý boxerský zápas mezi člověkem a mimozemšťanem. V momentu rozhodného pravého direktu se na světě narodilo 43 výjimečných dětí. Všechny ženám, které nevykazovaly známky těhotenství. Jedná se o nové spasitele? První dny jich ale přežije jen šest. Milionář a vynálezce Reginald Hargreeves zbylé děti adoptuje. Když se ho zeptají proč, jeho jediné vysvětlení zní: „Abych zachránil svět.“ Hargreeves své superschopnostmi obdařené svěřence cvičí v boji se zlem.

Po jeho smrti se ale tým kvůli vnitřním rozporům rozpadne. Nyní se píše rok 1977 a je potřeba, aby Umbrella Academy a její členové znovu nastoupili na scénu. Dlouhý čas odloučení a nenávisti se na nich ale krutě podepsal a fungovat jako celek nebude vůbec jednoduché.

Seriál vytvořil na motivy stejnojmenného komiksu Gerarda Waye (bývalý frontman skupiny My Chemical Romance) a Gabriela Bá showrunner Jeremy Slater (Fantastická čtyřka, Zvířátko). Režii jednotlivých dílů pak obstaral Peter Hoar (seriály Da Vinciho démoni, Daredevil).

Délka: jedna série. Deset dílů v rozmezí 45-60 minut.

Černé pondělí

Komediální

19. října 1987. Den, který vejde do historie jako takzvané Černé pondělí, nejhorší krach v dějinách burzy na Wall Street. Toto je příběh o tom, jak se skupina outsiderů utkala s klubem zasloužilých titánů z Wall Street a způsobila zhroucení největšího finančního systému na světě, skleněného stropu i havárii limuzíny Lamborghini.

Příjemně ujetý seriál s nádechem napětí dokazuje, že i vážné téma se dá podat odlehčeným způsobem. V hlavní roli exceluje Don Cheadle (Captain Marvel, Pomáhat a chránit).

Délka: jedna série. Deset dílů v rozmezí 29-35 minut.