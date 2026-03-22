Pohyb a transformace. Do Prahy přijedou zakladatelé elektronické hudby Kraftwerk

Autor:
  9:48
Vizionářští průkopníci elektronické hudby, německá kapela Kraftwerk, přijede 15. července koncertovat do pražského Fora Karlín. Představí unikátní audiovizuální show spojující hudbu, digitální animaci a performance.
Kraftwerk, Metronome Festival (Praha, 22. června 2019) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

12 fotografií

Jak velmi přesně a výstižně napsal hudební publicista Petr Ferenc ve své znamenité knize Hudba, která se neříká krautrock, význam skupiny Kraftwerk na vývoj populární hudby nelze přecenit. Nebýt nesporné geniality mozků a tahounů kapely Ralfa Hüttera a Floriana Schneidera, nemáme synthpop a elektronickou taneční hudbu, za mnoho jí vděčí také hip-hop nebo industrial.

Kraftwerk založili v roce 1970 v Düsseldorfu zmínění pánové Hütter a Schneider. Zprvu se kapela profilovala jako psychedelicko-rockové těleso, v tomto duchu vydala tři dnes spíše opomíjená alba Kraftwerk (1970), Kraftwerk 2 (1972) a Ralf & Florian (1973). V roce 1974 ovšem přišel velký třesk v podobě alba Autobahn a pak už nic nebylo jako dřív.

Rocková instrumentace byla ta tam, Kraftwerk se převtělili do čtyř kamenně se tvářících postav za syntezátory a představili světu zcela novou vizi elektronické hudby a ústřední téma své tvorby, kterým je pohyb, přesun a transformace.

Originálně je rozvíjeli na následujících desky Radio-Aktivität (1975), Trans Europa Express (1977), Die Mensch-Maschine (1978), kde sepisovali kánony elektronické hudby, z nichž se čerpá dodnes. Desky vyšly jak v anglické, tak německé verzi, ovšem mateřština Kraftwerk se k jejich produkci hodí mnohem lépe.

Posledním řadovým albem v diskografii kapely je Tour de France Soundtracks a vzhledem k tomu, že v roce 2020 zemřel zakládající člen Florian Schneider, dá se předpokládat, že žádný nový materiál už Kraftwerk nevydají.

V současné době skupinu tvoří kromě Ralfa Hüttera Henning Schmitz, Falk Grieffenhagen a Georg Bongartz. Koncerty Kraftwerk jsou s německou důsledností do posledního detailu dokonale promyšlená podívaná, v rámci níž klasické skladby ve spojení projekcemi dostávají stále nové rozměry a významy.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.