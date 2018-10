‚Královna country popu‘ míří poprvé do Česka. Shania Twainová zaplní pražskou O2 Arenu

PRAHA Vůbec poprvé v historii vystoupí v Česku kanadská zpěvačka Shania Twainová, která je považována za „královnu country popu“. V pražské O2 Areně se představí v rámci evropského turné v sobotu 6. října. Na Ticketportalu jsou stále k dispozici stovky vstupenek, které se pohybují v rozmezí od 1190 do 2590 korun.

Rodačka z kanadského Windsoru patřila na přelomu tisíciletí ke komerčně nejúspěšnějším zpěvačkám vůbec. Její alba se prodávala po miliónech, její singly obsazovaly první příčky světových hitparád a její koncertní turné platila za ta nejrychleji vyprodaná. Dosud prodala více než 90 milionů hudebních nosičů a již téměř dvě dekády si drží pozici nejprodávanější zpěvačky country.



Její propojení tohoto hudebního stylu s popem a mainstreamem bylo v tehdejší době revoluční. Každý song, jenž zpěvačka představila, se okamžitě stal celosvětovým hitem. Její nejznámější songy „You’re Still The One“, „That Don’t Impress Me Much“, „Man! I Feel Like A Woman“ nebo „Ka-Ching!“ zní z rádií dodnes.

Díky úspěchu alb „The Woman In Me“ z roku 1995, „Come On Over“ z roku 1997 a „Up!“, jež vyšlo v roce 2002, se stala jednou z nejpopulárnějších zpěvaček všech do. Posbírala rovněž řadu prestižních ocenění, včetně pěti cen Grammy.



Na její nové album si ale její příznivci museli počkat dlouhých patnáct let. Na trhu se objevilo koncem loňského září pod jednoduchým názvem „Now“. Patrně nejznámější písní z této desky je popový singl „Life’s About To Get Good“.

Vstupenky můžete zakoupit ZDE.