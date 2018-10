Kreslený rasismus. Tvůrci Simpsonových se kvůli kontroverzi prý rozhodli odstranit Apua

PRAHA Podle scenáristy Adiho Shankara se tvůrci Simpsonových rozhodli odstranit postavu indicko-amerického prodavače Apua Nahasapeemapetilona. Důvodem má být vlna kontroverzí a nařčení z rasismu, kterou na sklonku minulého roku rozpoutal komik Hari Kondabolu. Tvůrci Simpsonových zatím nic nepotvrdili, ale ani nevyvrátili.

Adi Shankar (Mezi vlky, Hlasy) je původem indický scenárista, který na svém webu na vlastní pěst spustil v dubnu soutěž, do které lidé mohli posílat své scénáře k Simpsonovým. Klíčovou v nich měla být postava Apua Nahasapeemapetilona, indického prodavače v obchodě Kwik-E-Mart. Shankar totiž nyní v rozhovoru pro magazín Indie Wire odhalil, co za tím celým projektem stálo - podle něj se tvůrci populárního seriálu rozhodli Apua kompletně vyškrtnout.



„Slyšel jsem ty deprimující novinky, které jsem si následně ověřil hned z několika zdrojů - tvůrci Simpsonových se rozhodli úplně odstranit ze seriálu Apua,“ sdělil Shankar. „Neudělají kolem toho nějaký humbuk, nebo něco podobného, ale odstraní ho potichu jen proto, aby se vyhnuli dalším kontroverzím,“ dodává.

Adi Shankar ale nemá se seriálem Simpsonovi vůbec nic společného, na což reagoval i vrchní producent seriálu Al Jean. „Adi Shankar není producent Simpsonových. Přeji mu jen to nejlepší, ale za náš seriál nemluví,“ napsal Jean na svůj Twitter.

Na Jeanův tweet následně Shankar zareagoval téměř poeticky: „Také vám přeji jen to nejlepší. Pojďme ale najít společnou půdu. Ignorování pouze přiživuje plameny. Svět se stále více polarizuje a je naším úkolem přivést všechny zpět dohromady. Zapojte se do konstruktivní debaty a tento problém se vyřeší. Vidím Vás a žádám, abyste mě viděl také.“

I wish you well too. Let’s work towards common ground. Ignoring only fans the flames. The world is polarized & getting more so, and the onus is on us to bring people together. Engage in a constructive way and this matter will go to bed. I see you, now I’m asking you to see me.