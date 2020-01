Křik na ledu. Studio Universal chystá novou verzi kultovní Věci od Johna Carpentera

LOS ANGELES Skupina vědců na Antarktidě a mimozemský organismus schopný pohltit vše živé. Jedna z životních rolí Kurta Russella. Děsivá klasika Věc (The Thing) se podle nových informací dočká nové verze (takzvaného remaku) u Universal Pictures.

Původní Věc vznikla na motivy povídky Kdo je tam? (Who Goes There?) spisovatele Johna Wooda Campbella. Jenže v roce 2018 spisovatel John Betancourt objevil něco, co se dlouhou dobu považovalo za ztracené dílo - Campbell ještě před svou smrtí v roce 1971 svou nejslavnější povídku rozepsal do podoby románu. Kniha Zamrzlé peklo (Frozen Hell) vyšla díky podpoře fanoušků a nyní poslouží jako adaptace nové verze filmové Věci, která by díky tomu mohla být ještě detailnější a věrohodnější.

Snímek je kromě studia Universal Pictures v rukou produkční společnosti Blumhouse. Tomuto tandemu se už podařilo s velkým úspěchem vrátit zašlý lesk hororové klasice Halloween.

Veselé je, že snímek Věc byl ve své době kritikou cupován jako ten vůbec nejhorší příklad brakové kinematografie. Magazín Cinefantastique ho nazval „instantním odpadem“ a nejnenáviděnějším filmem všech dob. Sci-fi magazín Starlog napsal: „John Carpenter nikdy neměl režírovat sci-fi horor. Více se hodí na režírování následujících věcí: dopravních nehod, vlakových neštěstí a veřejného pranýřování.“



O předělávku (či spíše dějového předchůdce) se v roce 2011 pokusil už norský režisér Matthijs van Heijningen. Jeho snímek Věc: Počátek končí ve chvíli, kdy začíná Carpenterův film. Ačkoliv obsazení bylo silné s Mary Elizabeth Winsteadovou a Joelem Edgertonem v hlavních rolích, snímek byl kritickým i kasovním propadákem. S rozpočtem 38 milionů dolarů vydělal jen něco málo přes 31 milionů.