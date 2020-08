Kriminální povídky Tři opice přibližují práci české policie i osud Sherlocka Holmese

PRAHA Pražský kriminalista David Urban se psaní povídek věnuje poslední čtyři roky. Za tu dobu již stihl nasbírat řadu literárních ocenění. Osm povídek nyní vychází knižně pod hlavičkou nakladatelství Kalibr.

Většina povídek přibližuje práci české policie. Dvě z nich pak pracují s postavou Hercula Poirota. „V povídkách ze současnosti využívám své vlastní zážitky, zkušenosti a vědomosti, a snažím se čtenářům pravdivě přiblížit policejní práci. Ta se většinou diametrálně liší od toho, co čtenáři vidí v televizních seriálech a filmech. Povídka Krvavý rok vychází z mého působení na kriminálce na oddělení pátrání, zatímco povídka Tři opice věrně ukazuje práci výjezdové skupiny na místě činu a detektivů z vražd při samotném vyšetřování,“ uvedl pro server Lidovky.cz Urban.



V povídce Panenky pracuje David Urban také s prvky magie. Panenky vypráví příběh o Kamile Mrázové, která si založí společnost na výrobu panenek, jež jsou věrnou kopií skutečných lidí.

Byznys Mrázové šlape dobře až do okamžiku, kdy s její prací není spokojený zpěvák Zvuky. Ten se nakonec pokusí Kamilu donutit, aby mu drahou panenku v ceně nového auta nechala zdarma. To se ovšem nelíbí Kamile, která má víc schopností, než se na první pohled zdá.



„S psaním povídek jsem začal na podzim roku 2016. Nebyl jsem nijak vyhraněn, takže jsem zabrousil do žánru detektivky, fantasy, sci-fi, hororu a zkusil i historickou povídku. Nakonec jsem však zakotvil u toho, co je mi nejbližší, a to jsou kriminální příběhy. S většinou detektivních povídek jsem se účastnil soutěží Cena Havrana a Česká lupa, kde si k mé radosti vedly velice dobře. Jakmile se jich nastřádalo víc, vznikla tato sbírka,“ popsal Urban.

V historických povídkách se Urban vrací do doby H. Poirota a S. Holmese. V povídce Poslední případ Hercula Poirota dojde k únosu manželky Johna Watsona. Protože se s Sherlockem odcizili a John nemá povědomí, kde se nachází, požádá o pomoc Poirota. V další povídce Případ ztraceného prstenu H. Poirot bádá nad tím, kdo zabil lorda Jarvise Hawleyho.

„Knihy A. Christie a A.C. Doyla si rád přečtu, pokud toužím po nějaké klidnější a pohodovější detektivce, jinak mám poslední dobou radši severské detektivky, drsnou školu nebo thrillery. Napsat povídku v hlavní roli s Hercule Poirotem či Sherlockem Holmesem pro mě byla výzva, proto jsem se pokusil načíst jejich tvorbu a postavy, a podle ohlasů čtenářů a porotců v soutěži si troufám říct, že se mi to snad povedlo. Jedna z povídek postoupila do finále Ceny Havrana a druhá získala prestižní ocenění Cenu české společnosti Sherlocka Holmese,“ doplnil Urban.