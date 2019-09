Křivé schody do nebe. Nejznámější hit Led Zeppelin je znovu před soudem kvůli plagiátorství

LOS ANGELES Před soudem znovu stojí případ hitu Stairway to Heaven kapely Led Zeppelin. Robert Plant a Jimmy Page, její autoři, měli „vykrást“ píseň Taurus skupiny Spirit. Spor se táhne již pět let. Soudci se ale podle dostupných informací přikloní spíše na stranu Led Zeppelin. Soudy o autorská práva písní jsou obecně stále vyhrocenější. Naposledy na to doplatila zpěvačka Katy Perry.

Píseň Stairway to Heaven byla pro rockovou kapelu Led Zeppelin přelomovým hitem. Z autorů Jimmyho Page a Roberta Planta udělala boháče. Posledních pět let je však předmětem soudního řízení, které v pondělí 23. září pokračovalo dalším slyšením u soudu.

Předmětem sporu je nezaměnitelný instrumentální začátek písně. Jeho původním autorem totiž podle všeho mohl být Randy „California“ Wolfe, kytarista a zpěvák americké rockové skupiny Spirit. Soud s takto prominentní skladbou by nakonec mohl přinést definitivní odpověď na to, co se v hudebním světě opravdu rozumí pojmem původní píseň. O důležitosti případu vypovídá i fakt, že pondělní slyšení proběhlo takzvaně en banc, tedy za přítomnosti všech soudců.





„Odvolací soud zasedá v plném počtu jen vzácně. Téměř nikdy se tak ale neděje v případě porušení autorských práv,“ sdělil k události deníku New York Times Joseph P. Fishman, profesor práva na univerzitě v Nashville. „Je tak možné, že se schyluje k něčemu velkému,“ dodal.



Pondělí možná přineslo výsledek

Samotné pondělní slyšení trvalo zhruba hodinu. Podle dostupných informací přítomní soudci žalobce „grilovali“ a působili dojmem, že se jsou naklonění k tomu samému verdiktu jako v roce 2016, to jest dát za pravdu Led Zeppelin (viz níže).

Žalující straně může „zlomit vaz“ fakt, že píseň Taurus vyšla v roce 1968. Zvukové nahrávky byly ale chráněny americkými autorskými právy až od roku 1972. Tudíž nahrávka Taurus, která je chráněná a uložená v archivu úřadu pro autorská práva (U.S. Copyright Office), vznikla až po roce 1972. Žalobce neochotně přiznal, že tato nahrávka je navíc poškozená a podobnosti s písní Stairway to Heaven v ní nejsou tak patrné. Připomeňme, že Stairway to Heaven vznikla v roce 1971, ještě před právní ochranou zvukových nahrávek.



„Tím přiznáním žalobce prakticky určil výsledek celého soudu. Dostanou ho na té kopii z archivu,“ myslí si Devin Hartline, pomocný profesor práva na univerzitě George Masona ve státě Virginia. Definitivní verdikt v tomto případě ale nemusí být znám ještě několik měsíců.



Stejné jako Mary Poppins

Je pravděpodobné, že padne stejný verdikt jako v roce 2016. To dal soud za pravdu obžalované straně. Ačkoliv Plant s Pagem vyhráli, museli zaplatit soudní výlohy, které činily 80 tisíc dolarů (okolo 2 milionů korun).

Soud v roce 2016 určil, že stejný sled akordů a stejně klesající chromatická stupnice ještě neznamenají, že by byla Stairway to Heaven plagiátem. Jimmy Page dokonce uvedl, že stejné znaky vykazuje například i písnička Chim Chim Cher-ee z muzikálu Mary Poppins z roku 1964. Letošní přezkoumání ale soud nařídil na základě toho, že rozhodovací postup soudu v roce 2016 neměl být správný.





Nejednoznačný byl ještě za jeho života přístup Randyho Wolfa, autora skladby Taurus. Ten sice Stairway to Heaven nazval v rozhovoru krátce před svou smrtí za okopírovanou píseň, nikdy se ale sám nesoudil.

Soudím, soudíš, soudíme

Soudní spory o autorství písní jsou v poslední době stále vyhrocenější. Koncem července soud v Los Angeles rozhodl, že zpěvačka Katy Perry ve své písni Dark Horse vykradla skladbu Joyful Noise křesťanského rappera s uměleckým jménem Flame. Soud určil, že Perry musí zaplatit 2,8 milionů dolarů. O kauze bylo slyšet i díky tomu, že Dark Horse byl v roce 2013 opravdový hit a zpěvačce vynesl nominaci na cenu Grammy.

Loni zažalovali správci pozůstalosti zpěváka Marvina Gayeho hudebníky Robina Thickeho a Pharrella Williamse. Jejich hit Blurred Lines z roku 2013 měl vykrádat Gayeho Got to Give it Up z roku 1977. Soud uznal nárok poškozené strany a nařídil Thickemu a Williamsovi zaplatit 5 milionů dolarů.