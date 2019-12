Krotitelé duchů oprašují po třiceti letech vybavení. Novinka bude přímé pokračování původních filmů

LOS ANGELES 9. července příštího roku zamíří do českých kin snímek Krotitelé duchů: Odkaz (Ghostbusters: Afterlife). Bude navazovat na kultovní první dva díly režiséra Ivana Reitmana. O pokračování se postará jeho syn Jason.

Spenglerovi jsou chudí jako kostelní myši a musí se proto přestěhovat na to jediné, co jim ještě zbývá - na polorozpadlou farmu v americkém zapadákově. Farma i s nedalekým městečkem je často zmítána silnými půdními otřesy, i když neleží na žádné z tektonických desek. Vysvětlení podivného jevu by se mohlo nalézat právě na Spenglerovic farmě. Dnes již zesnulý Egon Spengler (Harold Ramis) byl totiž v osmdesátých letech členem známého paranormálního týmu Krotitelé duchů. Farma tak možná skrývá víc tajemství, než jen zaprášené vybavení z dob jeho největší slávy.

Noví Krotitelé duchů naváží přímo na druhý díl z roku 1989. Kultovní série se paradoxně třetího dílu s oblíbeným týmem třicet let nedočkala, ačkoliv projekt byl během let v různých fázích. Bill Murray za sebe uzel rozsekl definitivně v roce 2014, když zemřel herec Harold Ramis. Alespoň to tak vypadalo, protože podle dostupných informací by se zbytek původní osádky auta Ecto-1 měl ve filmu objevit.

Snímek natočil a napsal Jason Reitman (Juno, Děkujeme, že kouříte). Naváže tím na odkaz svého otce Ivana Reitmana, režiséra mimo jiné i prvních dvou snímků série Krotitelé duchů. Mimochodem, Ivan Reitman se narodil v roce 1946 v Komárnu, tehdejším Československu.

Pokusit se o oživení série se snažil snímek Krotitelé duchů z roku 2016. Pod vedením režiséra Paula Feiga vznikl čistě ženský tým, který neohromil diváky ani kritiku. Snímek si v kinech vedl tak špatně, že studio Sony Pictures zrušilo jeho plánovaná pokračování.