Krotitelé duchů s jiným scénářem. Do pokračování nás nalákali podvodem, tvrdí herec Bill Murray

LOS ANGELES V rozhovoru s magazínem Collider herec Bill Murray prozradil, že vznikly dva scénáře komedie Krotitelé duchů 2. To, co štáb natočil, nemělo s původní verzí nic společného.

Krotitelé duchů 2 (1989) mají své místo ve filmové historii. Pokračování jedné z nejúspěšnějších komedií všech dob i dnes fanoušky rozděluje. Rozporuplný snímek tak ve své době v podstatě zarazil jakoukoliv možnost dalšího pokračování. Přitom ale mohl vypadat úplně jinak.

Po úspěchu prvních Krotitelů duchů z roku 1984 studio Columbia tlačilo štáb i herce k dalšímu dílu. Přes počáteční nechuť nakonec scénář napsaný Haroldem Ramisem a Danem Akroydem vznikl. Zbývalo s ním přesvědčit samotné herce.



Režisér nám blízký První i druhý díl Krotitelů duchů natočil režisér Ivan Reitman. Narodil se v roce 1946 ve městě Komárno v tehdejším Československu.

„Na žádné pokračování jsem nespěchal. Bylo mi jasné, že jediným důvodem mohou být peníze. Nejvíc jsem váhal asi já sám. Nakonec mě ale stejně přechytračili,“ popsal Murray s tím, že někdo všechny herce jakoby náhodou nalákal do stejné místnosti, aby si v družném rozhovoru připomněli, jak bylo natáčení jedničky zábavné.



Murray nicméně tvrdí, že studio herce k pokračování nalákalo právě na scénář, který se ale vůbec neuskutečnil, protože Ramis s Akroydem nakonec napsali jiný. O změně herce studio neinformovalo. Ti to tak zjistili až první natáčecí den.

„Do pokračování nás naverbovali pod falešnou záminkou. Harold nám tenkrát představil úplně skvělý nápad, ale když jsme začali točit, bylo mi jasné, že to není on. Už jsme ale točili, takže zbývalo jen zatnout zuby a rozběhnout to. Byli jsme skvělá parta,“ dodal herec.



Druhý díl Krotitelů duchů se v kinech setkal s neúspěchem a na dlouhou dobu celou značku poslal k ledu. O oživení se, když nepočítáme videohry a kreslený seriál, pokusila až nová verze (reboot) z roku 2016. Pod vedením režiséra Paula Feiga vznikl čistě ženský tým, který neohromil diváky ani kritiku. Snímek si v kinech vedl tak špatně, že studio Sony Pictures zrušilo jeho plánovaná pokračování.

Pošramocenou reputaci značky by tak teoreticky mohl pokusit snímek Krotitelé duchů: Odkaz (Ghostbusters: Afterlife). Ten sází na nostalgii a postavy právě ze dvou prvních dílů. Film má ostatně navazovat přímo na druhý díl. Diváci by se ho měli dočkat ještě letos.