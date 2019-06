Krvavá sága rodu Targaryenů. Georgi R. R. Martinovi vychází v češtině nová kniha

PRAHA Kniha Oheň a krev (Fire and Blood) se vrací o tři století před populární Hry u trůny. Je historickou kronikou rodu, ke kterému patřila i Daenerys Targaryen. Zahraniční recenze jsou ale rozporuplné. Kniha vychází 13. června.

Drak ve znaku a motto Oheň a krev - takový je rod Targaryenů, který vládnl Západozemí po tři století. George R. R. Martin ve své nové románové knize rekapituluje historii tohoto rodu do nejmenších podrobností.

Historie začíná u Aegona I. Targaryena, dobyvatele, který stvořil Železný trůn. Pokračuje pak přes jeho potomky a občanskou válku, takzvaný Tanec s draky, která celý rod málem zničila. Kniha mimo jiné odpovídá na otázky, které si kladou fanoušci již celá léta - kde přesně se například vzala dračí vejce, která dostala darem Daenerys? To vše ilustrované jemným štětcem kreslíře Douga Wheatleyho, který se výraznou měrou podepsal například pod komiksovou podobou Star Wars.

Recenze se různí

Zahraniční recenze se nemohou na knize shodnout. Část kritiků vyčítá Martinovi to, že pracoval na Ohni a krvi místo toho, aby se věnoval plnohodnotným pokračováním ságy, která mu ještě dvě zbývají. „V zásadě je to dlouhé shrnutí padesáti knih, které nikdy nenapíše. Takhle knížka vznikla jen kvůli tomu, že není se dokopat k napsání těch dvou, na které fanoušci ságy Písně ledu a ohně netrpělivě čekají,“ popsal Martinovu domnělou prokrastinaci Hugo Rifking z deníku The Times.

„Skvělý vypravěčský talent a dar strhujícího příběhu od George R. R. Martina v tomto suchém výčtu historie naprosto chybí,“ neskrývá rozčarování web Publishers Weekly. Web iNews o knize napsal, že je „přecpaná“. Chvílemi má svými vyčerpávajícími seznamy různých jmen připomínat dokonce Bibli.

Ne všechny recenze ale knihu cupují. Například web Sunday Times knihu označil za „mistrovské dílo historické fikce“.