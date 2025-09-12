Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

  16:26aktualizováno  16:26
Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň pracuje na nové desce, kterou letí točit do Anglie. Krajčo si dává pauzu i v divadle.
Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo

Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo | foto: Petr Kahoun

Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo
Kapela Kryštof
Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo
Druzí mezi kapelami skončili Kryštof (19. listopadu 2021).
12 fotografií

Letošní léto bylo na několik let posledním, kdy bylo možné zajít na koncert kapely Kryštof. „Poslední koncert odehrajeme 24. září v Liberci. Bude takový rozlučkový a pak koncertní činnost zatlumíme,“ potvrdil iDNES.cz Richard Krajčo. „Občas ji možná narušíme jedním dvěma malými koncerty za rok, abychom to nezapomněli a potěšili některé ultrafanoušky, se kterými jsme v kontaktu,“ dodal.

Krajčo dále upozornil, že to nemá být chápáno jako konec či nějaká dlouhodobá pauza. „Neznamená to, že kapela přestane úplně pracovat. Už v listopadu jedeme točit nové písně do Anglie. Prostě jen opustíme koncertní pódia. Máme pocit, že jsme hráli opravdu intenzivně a dlouho; od roku 2012 neustále. Jsme v podstatě na takové třináctileté šňůře. Kapela se prostě potřebuje trošku nadechnout a lidé asi taky,“ vysvětlil.

„Novou desku máme v podobě demáčů už hotovou, chybí nám asi dva texty. A máme i z půlky zaranžováno,“ upřesnil lídr skupiny k novému materiálu. Termín vydání ale zatím nové album nemá. „Až bude deska hotová, tak ji vypustíme. Možná i s tím, že nebudeme hrát. Nemáme ani termín vydání desky, ani termín návratu. Upřímně řečeno si myslím, že to dřív než za dva tři roky nebude,“ pokračoval.

V bulváru se objevily zvěsti, že aktuální zastavení koncertní činnosti má souvislost s Krajčovým duševním zdravím. „To trochu ‚zplantali‘ dohromady z natáčení spotu pro dětské psychiatrické centrum v Motole, které vybírá peníze na novou léčebnou místnost. Za dětmi tam totiž chodím pravidelně diskutovat a ukazovat, že psychické problémy mohou být součástí života a že se s tím dá pracovat a žít. V rámci toho jsem poskytl rozhovor, kde jsem mluvil o tom, že mám problémy s panickou atakou,“ vysvětloval iDNES.cz.

„Je pravda, že mne většinou začnou pronásledovat ve chvíli, kdy přichází velký pracovní stres. S rozhodnutím kapely dát si koncertní pauzu to ale přímo nesouvisí. I když jsem přemýšlel, že bude dobré dát tělu restart a reset, aby k tomu docházelo co nejméně,“ dodal.

Na přerušení koncertů se totiž shodla celá kapela. „Naše země je hrozně malá, v nějakém tempu tu jedete na omezených pěti stech kilometrech nahoru a dolů. Aby se z toho obecně nestala povinnost a rutina a nadále v tom zůstala ta vášeň, nemůžete to brát jako ‚práci‘. A já to jako práci nikdy nebral, pro mne to byl vždy dar, něco jako zázrak a fantastický koníček, kdy si skládáme písně, které nás baví a máme za zády tisíce fanoušků,“ vysvětlil Krajčo.

Pauzu si nicméně hudebník a herec dává i v divadle: „S Ungeltem jsem se domluvil, že si vyberu zhruba desetiměsíční volno, takže se vrátím někdy v druhé půlce května na pár představení před prázdninami.“ Bývalého herce Národního divadla lze na jevišti vidět pouze na této komorní pražské scéně, která s ním má na repertoáru dvě inscenace (Všechny báječný věci a Deštivé dny).

Krajčo ještě upozornil, že listopadové a prosincové termíny jeho plánovaných sólových koncertů s ostravskou a hradeckou filharmonií zůstávají v platnosti. „Tím padne klec,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.