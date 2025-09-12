Letošní léto bylo na několik let posledním, kdy bylo možné zajít na koncert kapely Kryštof. „Poslední koncert odehrajeme 24. září v Liberci. Bude takový rozlučkový a pak koncertní činnost zatlumíme,“ potvrdil iDNES.cz Richard Krajčo. „Občas ji možná narušíme jedním dvěma malými koncerty za rok, abychom to nezapomněli a potěšili některé ultrafanoušky, se kterými jsme v kontaktu,“ dodal.
Krajčo dále upozornil, že to nemá být chápáno jako konec či nějaká dlouhodobá pauza. „Neznamená to, že kapela přestane úplně pracovat. Už v listopadu jedeme točit nové písně do Anglie. Prostě jen opustíme koncertní pódia. Máme pocit, že jsme hráli opravdu intenzivně a dlouho; od roku 2012 neustále. Jsme v podstatě na takové třináctileté šňůře. Kapela se prostě potřebuje trošku nadechnout a lidé asi taky,“ vysvětlil.
„Novou desku máme v podobě demáčů už hotovou, chybí nám asi dva texty. A máme i z půlky zaranžováno,“ upřesnil lídr skupiny k novému materiálu. Termín vydání ale zatím nové album nemá. „Až bude deska hotová, tak ji vypustíme. Možná i s tím, že nebudeme hrát. Nemáme ani termín vydání desky, ani termín návratu. Upřímně řečeno si myslím, že to dřív než za dva tři roky nebude,“ pokračoval.
V bulváru se objevily zvěsti, že aktuální zastavení koncertní činnosti má souvislost s Krajčovým duševním zdravím. „To trochu ‚zplantali‘ dohromady z natáčení spotu pro dětské psychiatrické centrum v Motole, které vybírá peníze na novou léčebnou místnost. Za dětmi tam totiž chodím pravidelně diskutovat a ukazovat, že psychické problémy mohou být součástí života a že se s tím dá pracovat a žít. V rámci toho jsem poskytl rozhovor, kde jsem mluvil o tom, že mám problémy s panickou atakou,“ vysvětloval iDNES.cz.
„Je pravda, že mne většinou začnou pronásledovat ve chvíli, kdy přichází velký pracovní stres. S rozhodnutím kapely dát si koncertní pauzu to ale přímo nesouvisí. I když jsem přemýšlel, že bude dobré dát tělu restart a reset, aby k tomu docházelo co nejméně,“ dodal.
Na přerušení koncertů se totiž shodla celá kapela. „Naše země je hrozně malá, v nějakém tempu tu jedete na omezených pěti stech kilometrech nahoru a dolů. Aby se z toho obecně nestala povinnost a rutina a nadále v tom zůstala ta vášeň, nemůžete to brát jako ‚práci‘. A já to jako práci nikdy nebral, pro mne to byl vždy dar, něco jako zázrak a fantastický koníček, kdy si skládáme písně, které nás baví a máme za zády tisíce fanoušků,“ vysvětlil Krajčo.
Pauzu si nicméně hudebník a herec dává i v divadle: „S Ungeltem jsem se domluvil, že si vyberu zhruba desetiměsíční volno, takže se vrátím někdy v druhé půlce května na pár představení před prázdninami.“ Bývalého herce Národního divadla lze na jevišti vidět pouze na této komorní pražské scéně, která s ním má na repertoáru dvě inscenace (Všechny báječný věci a Deštivé dny).
Krajčo ještě upozornil, že listopadové a prosincové termíny jeho plánovaných sólových koncertů s ostravskou a hradeckou filharmonií zůstávají v platnosti. „Tím padne klec,“ uzavřel.