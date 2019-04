Která z postav Hry o trůny nepřežije nejdelší bitvu? Sázkové kanceláře mají jasno

ZÁPADOZEMÍ Theon Greyjoy (Alfie Allen) v pondělí zaklepe bačkorami. Alespoň to si myslí české i světové sázkové kanceláře. Kandidátů na smrt je ale víc. Klienti sázkových kanceláří mohou uzavřít sázku na to, kdo přežije a kdo zemře v největší bitvě v historii kinematografie. Té se čeští diváci v epizodě nazvané Bitva o Zimohrad (Battle of Winterfell).

Podle sázkové kanceláře Sportsbetting.ag nejspíše umře Theon Greyjoy a to jako první ze známých postav. Je na něj vypsán kurz 4. Na dalších místech jsou pak Jamie Lannister (5) a Brienne z Tarthu (12).

Koho vidí jako mrtvolu Češi

Navzdory o poznání menším kurzům vidí Česká Fortuna jako nejpravděpodobnějšího umrlce také Theona Greyjoye (1,35). Pravděpodobná by měla být i smrt Šedého červa, velitele Neposkvrněných (1,4). Na třetím místě jen s o něco málo vyšším kurzem má dvojice Brienne z Tarthu a Tormund Obrozhouba. Ti se sice nakonec možná dají dohromady (což by si fanoušci jistě přáli), ale Fortuna jejich smrt odhaduje jako pravděpodobnou s kurzem 1,5.

Relativně velkou šanci na přežití má ale hlavní záporák Noční král (3,2). Prakticky nemožný je podle české sázkové kanceláře skon Jona Sněha a Tyriona Lannistera (shodně 6,3).