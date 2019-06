Kultovního Beetlejuice točil Tim Burton ‚poslepu‘. Ten film mi zničí kariéru, myslel si Alec Baldwin

LOS ANGELES Americký herec Alec Baldwin se v rozhovoru pro magazín GQ rozhovořil o svých rolích. Zmiňoval i roli ducha v kultovním snímku Tima Burtona Beetlejuice (1988), o kterém si myslel, že dopadne velmi špatně.

Snímek Beetlejuice o páru duchů Adamovi a Barbaře (Alec Baldwin a Geena Davisová), kterým se do domu nastěhují lidé. To nemohou nechat jen tak a rozhodnou se je z domu vypudit. Proto si najmou „bioexorcistu“ jménem Beetlejuice (Michael Keaton), aby je lidí zbavil. Jenže Beetlejuice má své vlastní záměry...

Baldwin pro magazín GQ rozebral několik svých rolí a začal právě Beetlejuicem. „Když jsme ten film točili, tak jsem vůbec netušil, o čem to má celé být. Myslel jsem si, že jsou kariéry nás všech u konce. Možná, že budeme všichni mrtví“ svěřil se se svým strachem Baldwin, který byl v roce 1988 ještě v relativních začátcích své herecké dráhy.



O úspěchu filmu ho pak přesvědčil Michael Keaton v roli Beetlejuice, protože se do své role pořádně opřel. „Vždycky se objevil na place a byl jako nějaká komediální Annie Oakleyová (slavná americká ostrostřelkyně, pozn. aut.). Byl tak sebevědomý. Vždycky to bezchybně zvládl,“ dodal Baldwin na adresu svého kolegy.

Na spolupráci s režisérem Timem Burtonem Baldwin vzpomíná rád. Režisér žil ale celou dobu prakticky ve vlastním světě. „Tim se neustále koukal na papíry před sebou nebo si do nich kreslil postavičky. Jediná instrukce, co mi za celý film dal, byla, když v jednu chvíli odhlédl od papírů. Pak mi přikázal, abych něco nedělal a už zase koukal zpět do papírů,“ popsal herec.