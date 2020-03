‚Kultura je to první, co se může odepsat.’ Přečtěte si, jak čeští umělci vnímají současnou situaci

PRAHA „Právě prožíváme něco srovnatelné jen s okupací roku 68 a sametovou revolucí 1989.“ Spolu se serverem Lidovky.cz se podívejte, jak kulturní osobnosti zvládají koronavirus. Na otázky odpověděli Michal Prokop, Pavel Baňka, Pavel Nedoma, Maria Makeeva a Dan Šustr.

Stránka 1 ze 5 Další stránka

Michal Prokop, hudebník



Lidovky.cz: Jak vnímáte a prožíváte situaci během posledních několika dní?

Nic příjemného to není, snažím se dodržovat všechna ta opatření, asi je to nutné. Od minulého pátku, kdy odpadl plzeňský Žebřík, první z koncertů, které v důsledku opatření nemohly být, rušíme, nebo se snažíme s naší agenturou přesouvat další vystoupení na později, bohužel nikdo netuší, zdali a kdy to skončí, tedy zdali budou reálné i ty přesouvané termíny. Řada akcí jako například Československý beatfestival v Lucerně se ruší úplně. Ale, jak už jsem řekl, jako příslušník té nejohroženější skupiny sedmdesátníků vím, že zdraví je přednější, a to samozřejmě nejen zdraví moje. To je mnohem důležitější, než ztracený výdělek.

Michal Prokop

Lidovky.cz: Máte nějaký plán na trávení času během celostátní karantény? Budete se věnovat koníčkům, rodině nebo něčemu jinému?

Pokouším vedle některých pracovních jednání prostřednictvím internetu dokončit přípravu nového alba, které bych rád v tomto roce ještě natočil. A to je práce jako na kostele.

Lidovky.cz: Jaké budou podle vás dopady pandemie a karantény na vaše povolání?

Dopady budou tvrdé, jsme v naší branži všichni na volné noze, finanční propady budou kruté, nevím, zdali vůbec půjde něco kompenzovat a jak. Nikdy v životě jsem od státu nic nedostal a taky jsem nikdy nic nechtěl. Zažil jsem za bolševika různá omezení, jsem zvyklý, i když totální zákaz činnosti jsem nezažil. Tohle je ale mimořádná situace… záleží na tom, jak dlouho to bude trvat.

Lidovky.cz: Chystáte se nějakým způsobem během příštích týdnů pokračovat ve svém řemesle, popřípadě kreativně oslovovat lidi například přes online přenosy nebo sociální sítě. Máte s tím již nějaké předchozí zkušenosti?

Pokračuji v práci v omezených možnostech, to už jsem popsal výše. O koncertech přes sociální sítě nemám zdání, to už je poněkud nad rámec mé rock and rollové generace. Ale co není, může být, člověk se pořád učí…

Lidovky.cz: Máte v současnosti nějaké oblíbené knihy, filmy či seriály vhodné k doporučení lidem pro ukrácení dlouhé chvíle během karantény?

Pro mne byla práce vždy tím nejlepším k ukrácení dlouhé chvíle. To se ovšem snadno říká, když toho moc dělat nejde. Ale najít si to musí každý sám. Hlavně se tomu nepoddat a nezblbnout. Já často v poslední době přávám lidem: „Hlavně aby nás pánbůh při zdravém rozumu zachovati ráčil“