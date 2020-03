Kultura kriplů 4.0. Počítačové hry vyrostly ze zábavy pro školáky v průmysl větší, než je ten filmový

17. března 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Kultura

Praha Přiznejme si to: nejen školáci, ale i dospělí tráví část nucených prázdnin či karantény u her. Herní konzole mizí z obchodů stejně rychle jako laptopy. Český stát zvažuje, že by podporoval dosud opomíjenou, ale mimořádně úspěšnou oblast kultury, která si ale dlouhodobě nese nezasloužené stigma. Podobně to dělají nejen asijské země, ale i třeba Německo, Slovensko nebo Polsko.

Kdo se vydal loni na podzim do Varšavy nebo třeba do New Yorku, narazil na ulici na podobný obrázek. Na výšku několika pater se naproti slavné Madison Square Garden skvěl bělovlasý herec Henry Cavill v titulní roli seriálového Zaklínače. Hit streamovací služby Netflix boural žebříčky sledovanosti a o jeho popularitě svědčí i řada coververzí chytlavé písničky, v neumělém českém překladu „Dej groš zaklínači…“ Zájem o svět kouzel, monster a hrdinů, ne náhodou podobný artušovsko-merlinovským legendám, z pera polského spisovatele Andrzeje Sapkowského ale vyvolala série mimořádně úspěšných stejnojmenných her varšavského studia CD Projekt. Těch se v různých verzích pro různá zařízení – od klasických počítačů přes různé konzole – prodalo celosvětově skoro 50 milionů kusů. Podobný úspěch v poslední době a v podobném žánru zaznamenal jen titul Kingdom Come: Deliverance pražských Warhorse Studios. Dvoumilionové globální prodeje se sice nemohou polským kolegům zatím rovnat, ale prvního dílu Witchera se prodalo „jen“ přes milion kusů. Popularita série rostla s každým dalším dílem a je otázkou, jestli se něco podobného s tématem husitských Čech podaří i týmu kolem známého vývojáře Dana Vávry.