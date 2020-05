Kultura není nic zbytného, zdůrazňuje prezident České asociace festivalů

PRAHA Zájmy českých kulturních festivalů zaštiťuje hned několik organizací, jednou z nich je Česká asociace festivalů (ČAF). Její prezident Michal Schmidt hovoří o současné situaci pár dní poté, kdy ministr kultury vyhlásil, že se „tisícihlavé“ kulturní akce letos v létě nebudou moci konat.

Jaká je v současné době nálada mezi pořadateli festivalů?

Nálada je bojovná a tvůrčí současně. Extrémně nová situace znamená na jednu stranu snahu o zachování existence každého festivalu a řešení mnoha složitých situací. Navíc je to za pochodu v neustále se měnících podmínkách. A na druhou stranu všichni vymýšlejí, jak své festivaly udělat jinak, v nových podmínkách.

Vzpomenete si, kdy, nebo na základě čeho, jste se začal o letošní festivalovou sezónu bát?

Já se bál už před několika lety v souvislosti s prasečí i ptačí chřipkou. Tedy to vnitřní pnutí a obavu, zda půjde udělat festival tak, jak jsem si ho vymyslel, znám. Letos pro mě byl asi nejzásadnější moment zavírání hranic po celé Evropě.

Členové ČAF Colours of Ostrava Moravský podzim JazzFestBrno Letní Letná Struny podzimu Tanec Praha United Islands of Prague Concentus Moraviae Folkové prázdniny Hudební festival Znojmo Lípa Musica Respect Blues Alive Svatováclavský hudební festival

V ČAF jsou sdruženy festivaly rozmanitých alternativních žánrů, řada přehlídek klasické hudby, ale třeba také Letní Letná, věnovaná novému cirkusu, nebo Tanec Praha. Mají v současné době podle vaší zkušenosti tato různá odvětví stejné problémy nebo se v něčem liší?

Mají mnoho společného a v případě našich festivalů se i navzájem velmi ovlivňují a inspirují. V tom vidím velký přínos ČAF. Nejen to, že řešíme podobné problémy organizační, právní a ekonomické.

Je vaše organizace coby jeden z hlavních subjektů zastřešujících české festivaly v pravidelném styku s ministrem kultury?

Ano, pravidelně se potkáváme a řešíme aktuální i koncepční problémy.

Jaký máte z dosavadních jednání pocit?

Velmi si vážím práce a entuziasmu pana ministra. Myslím, že má opravdovou snahu kultuře pomoci.

Minulý čtvrtek ministr kultury oficiálně vyhlásil nemožnost konání velkých festivalů. Organizátoři mohou majitelům vstupenek nabídnout místo vrácení vstupného vouchery na vstupenky na příští rok. Co tomu říkáte?

To velmi podporujeme a znění příslušného zákona jsme s ministerstvem konzultovali. Pro velké festivaly je to klíčové opatření k tomu, aby se nedostaly do obrovských finančních potíží, kdy by musely vracet hromadně v krátkém čase peníze za nakoupené vstupenky.

Myslíte si, že vláda, krizový štáb nebo ministerstvo kultury v posledních dvou měsících někde udělaly chyby?

V této složité a nepředvídatelné situaci jistě dělá chyby každý. Rád bych, aby si ti, co rozhodují, uvědomili, že kultura není nic zbytného. Naopak, úroveň společnosti je velmi dána kulturností země.

Do jaké míry podle vašeho odhadu bude letošní neuskutečněná festivalová sezóna pro festivaly devastační? Dá se ještě teď nějak zabránit nejhoršímu?

Situace je to pro festivaly vskutku fatální. Současně je impulsem pro vymýšlení nového. Důležité je si uvědomit, že pohroma pro festivaly není jen drama pro jejich organizátory, jejichž celoroční práce je tak často z velké části zmařena. Na festivaly je navázán celý kulturní ekosystém: muzikanti, hudební agentury, zvukaři, osvětlovači, technici, stánkaři, dodavatelé mnoha a mnoha služeb. Pro eliminaci obrovských dopadů, myslím, dělají v těchto dnech všichni maximum.

Neobáváte se, že se podstatná část lidí existenčně závislých na festivalech se bude muset letos rekvalifikovat a napřesrok bude těchto profesí nedostatek?

To opravdu být problém může. A velký. Některé profese ale jistě nabudou v příštích letech na důležitosti a rozšíření – to budou veškeré služby související s hygienou.

Vy sám už dlouhá léta pořádáte vždy koncem července festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Jak to bude letos?

Také jsme ve velmi složité situaci. Máme velkou většinu účinkujících z celého světa a hrozí, že se k nám vůbec nebudou moci dostat. Folkové prázdniny jsou výrazně rodinný festival, velmi velmi kontaktní s mnoha dílnami a aktivitami návštěvníků. To vypadá pro současné vyžadované hygienické podmínky téměř neřešitelně. Ještě jsme finální stanovisko nevyhlásili, vymýšlíme stále, jak nachystaný festival realizovat. Blíží se však čas, kdy se budeme muset definitivně rozhodnout a současně šance na standardní kompletní festival klesá velmi silně.

Nemůže nakonec současná situace české festivalové scéně přinést také něco dobrého?

Sleduji kolem sebe, jak je tato těžká situace současně velkým impulsem k vymýšlení něčeho nového, k neustálým improvizacím a k mnoha inspiracím. A také k větší vzájemné spolupráci – to platí i pro mnohem intenzivnější kooperaci členských festivalů naší České asociace festivalů. Takže: i přes veškeré aktuální obtíže a komplikace jsem do budoucna optimistou.