Omlouvám se všem, kdo mě čekal na Bienále, vzkázal Klempíř. Vysvětlil, proč nepřijede

Autor:
  13:02aktualizováno  13:02
Letošního 61. Bienále umění v Benátkách se ministr kultury Oto Klempíř nezúčastní. Ve čtvrtek o tom informoval na síti X. Své rozhodnutí odůvodnil mírou politizace. Rusko totiž ve středu vyvolalo ostrou kritiku u italských tiskových agentur, když na Bienále umění otevřelo svůj národní pavilon.
Ministr kultury Oto Klempíř přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné...

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Protest skupiny Pussy Riot před ruským pavilonem na benátském Bienále (6....
Protest skupiny Pussy Riot před ruským pavilonem na benátském Bienále (6....
Protest skupiny Pussy Riot před ruským pavilonem na benátském Bienále (6....
Protest skupiny Pussy Riot před ruským pavilonem na benátském Bienále (6....
16 fotografií

„Umění mám spojené s dialogem, otevřeností a prostorem pro různé umělecké pohledy. Letošní míra politizace mi však není blízká, a proto jsem se rozhodl nejet,“ napsal Klempíř.

Ministr uvedl, že ke svému rozhodnutí dospěl „po zralé úvaze“. Zároveň se omluvil všem, kteří s jeho příjezdem počítali.

Rusko se letos účastní s národní expozicí ve vlastním pavilonu v areálu Giardini. Projekt The Tree is Rooted in the Sky (Kořeny stromu jsou v nebi) symbolizuje návrat ke kořenům a přírodě. Podle médií na něm spolupracovali umělci blízcí ruské vládě, expozici řídí komisařka jmenovaná ministerstvem kultury.

Ruskou účast kritizovalo dvacet evropských zemí a také Evropská komise, která pohrozila odebráním unijních fondů. Podle ruského velvyslanectví se jedná o „nepřijatelný, humpolácký diktát a nátlak“. Podle ruského velvyslanectví bude pavilon otevřený pouze do pátku, kdy končí zahájení a kdy se Bienále otevírá pro neakreditované návštěvníky, a to až do 22. listopadu. Jedná se o reakci na unijní sankce, uvedlo ruské velvyslanectví.

Terčem kritiky se kromě ruské účasti stal také Izrael kvůli svému tažení v Pásmu Gazy a zacházení s Palestinci. Na poslední chvíli přítomnost na bienále odřekl také Írán.

Na Bienále umění je letos k vidění zhruba stovka národních expozic a nechybí ani ta česko-slovenská, která si letos připomíná sté výročí od otevření.

Česko a Slovensko letos představují společný projekt s názvem The Silence of the Mole. Jedná se o vítěze soutěže, kterého vybrala porota nezávislých odborníků a zástupců Národní galerie Praha a Slovenské národní galerie. Za projektem stojí dvojice Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko, umělec Jakub Jansa a umělec a kurátor Peter Sit.

Projekt představuje ústřední postavu herce pana K., který dlouho zobrazoval postavu Krtka. Ze symbolu dětské nevinnosti se však podle tvůrců stal maskot kulturní diplomacie, která je politicky neutrální a zároveň ztělesňuje výčitky, ticho a nejasnou kolektivní identitu.

Vstoupit do diskuse

Blažek i další dva obvinění podali stížnost proti stíhání v bitcoinové kauze

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci...

Rozhovor

Jak se rodí legendy. Antverpská šestka módních návrhářů byla výjimečná už na škole

Kaat Debo pracuje v antverpském Muzeu módy rovné čtvrt století, z toho sedmnáct...

Macinka v Berlíně uctí památku popravených Čechů, setká se se svým protějškem

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Omlouvám se všem, kdo mě čekal na Bienále, vzkázal Klempíř. Vysvětlil, proč nepřijede

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné...

Dvacetiletý trest za špionáž pro Rusy. Italský důstojník předal tajné dokumenty

Šestapadesátiletý italský důstojník Walter Biot.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pavla čekají summity. V plánu je Bratislava, Bukurešť i jednání se Zelenským

Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Izraelský letecký úder zabil syna hlavního vyjednavače Hamásu o míru v Gaze

Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi....

Komentář

Otřesy na britské politické scéně. Budou dnešní volby soudným dnem pro premiéra Starmera?

Britský premiér Keir Starmer (16. března 2026)

Lupiči v pražském obchodním centru odpálili bankomat, pátrá po nich i vrtulník

Detail poničeného bankomatu v obchodním centru v pražských Kunraticích, který...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Obviněného Holobradu odvolali z představenstva příbramské nemocnice

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Vláda chystá rozpočtový podfuk, podáme ústavní stížnost, říká Rakušan

Předseda STAN Vít Rakušan s dalšími členy stínové vlády hnutí, takzvaného...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.