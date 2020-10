Kulturu nezastavíš, vzkazují umělci. Po republice se rozsvítí světelné majáky

PRAHA V pondělí 12. října se ve 19:30 rozsvítí světelné majáky na místech, kde by tou dobou bývaly akce s diváky i posluchači. Za akcí stojí iniciativa #kulturunezastavíš, která během jarního uzavření kulturních institucí připravila desítky venkovních akcí na pomezí cirkusu, divadla a koncertů.

V tuto chvíli se k akci slíbila připojit řada institucí, mezi jinými napříkad Národní divadlo Praha, Národní divadlo Brno, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Naivní divadlo Liberec, Jatka78 v Praze, UFFO Trutnov a další.

“Připojte se k iniciativě #kulturunezastavíš a vyšlete společně s námi v pondělí do světa jasný světelný signál, že kultura je tu i přes lockdown pořád s námi. Ukažme, kde všude za jiných okolností bavíme své diváky. Rozsviťme oblohu namísto odehraného představení, koncertu, promítání filmu nebo jiné neuskutečněné akce. Rozsviťme maják české kultury! Protože kultura diváky nenechá ztroskotat a díky jejich podpoře ani sama neztroskotá. Budeme zase spolu! Zvládneme to! Bezpečně a s respektem k vládním opatřením,” vyzývá Rosťa Novák ml., který se svým souborem Cirk La Putyka podnítil vznik iniciativy #kulturunezastavíš.



“Celá akce není za účelem protestu proti vládním nařízením. Symbolicky poukazujeme na paralýzu kultury, kulturních zařízení, kulturního průmyslu a všech jeho personálních složek,” dodává.

Zapojené instituce umístí na střechu či do jiného místa světlo, které bude v pondělní večer od 19.30 svítit do oblak. “Nechte jej svítit celou noc nebo tak dlouho, jak jen to bude možné. Nezáleží na tom, jestli jste v tu dobu měli mít nějaké představení nebo akci,” doplňují.



