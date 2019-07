Kůň ze špatné stáje. Katy Perry jeden ze svých největších hitů ukradla, rozhodl soud

LOS ANGELES Hit Dark Horse (Temný kůň) z roku 2013 americké zpěvačky Katy Perryové je kopií o pět let starší písně Joyful Noise (Radostiplný zvuk) křesťanského rappera Flamea. V pondělí o tom jednomyslně rozhodla soudní porota v Los Angeles. V noci na úterý to napsala agentura AP s tím, že porota nyní rozhodne o pokutě za porušení autorských práv.

Spor o původ Dark Horse začal v roce 2014, kdy Flame zažaloval Perryovou a její další spolutvůrce písně a také vydavatelství Capitol Records. V žalobě rapper, který se v tvorbě věnuje křesťanským tématům, uvedl, že Dark Horse vychází z jeho písně Joyful Noise, kterou v roce 2008 vydal na albu Our World: Redeemed.



Perryová a její spolupracovníci tvrdili, že nikdo z nich Joyful Noise neslyšel a že Flamea, jehož občanské jméno je Marcus Gray, do té doby neznali. Porota nicméně dala za pravdu Flameovi, který prohlašoval, že hudba i rytmus jsou v Dark Horse takřka z poloviny převzaty z písně Joyful Noise.

Obhájci Perryové argumentovali tím, že producenti singlu Dark Horse nikdy o písni Joyful Noise neslyšeli a neposlouchají ani křesťanský rap jako žánr. Vadilo jim také to, že melodie samotné písně je tak jednoduchá (doslova ji označili za hudební abecedu), že by neměla být vyhrazená jen pro jednoho interpreta.

Píseň Dark Horse v americké hitparádě magazínu Billboard byla jedničkou po čtyři týdny a Perryové skladba přinesla nominaci na cenu Grammy.





Soud nyní bude muset rozhodnout, kolik bude muset Perryová poškozené straně zaplatit. Podobná nařčení z hudebního plagiátorství jsou u známých interpretů velmi běžná. Loni zažalovali správci pozůstalosti zpěváka Marvina Gayeho hudebníky robina Thickeho a Pharrella Williamse.

Jejich hit Blurred Lines z roku 2013 měl vykrádat Gayeho Got to Give it Up z roku 1977. Soud uznal nárok poškozené strany a nařídil Thickemu a Williamsovi zaplatit 5 milionů dolarů.