‚Kurdistán neexistuje.‘ Turečtí čtenáři si až po patnácti letech všimli cenzury románu Paula Coelha

ISTANBUL Z tureckého vydání knihy Jedenáct minut od brazilského spisovatele Paula Coelha zmizely už při prvním vydáním všechny zmínky o Kurdistánu, oblasti, kterou Turecko neuznává. Po patnácti letech někdo na chybu upozornil. Po naštvaných reakcích čtenářů začalo nakladatelství knihu z pultů knihkupectví stahovat a slibuje nápravu. Neví se, kdo za cenzurou stojí.

„Šla do internetové kavárny a narazila na Kurdy z Kurdistánu, neexistující země, která je rozpolcená mezi Tureckem a Irákem,“ píše oceňovaný brazilský spisovatel Paulo Coelho ve své knize Jedenáct minut (česky vydalo Argo v roce 2009). Nepíše to ovšem v tureckém vydání knihy, kde je Kurdistán již patnáct let změněn na Blízký východ.



Pozoruhodné je, že oblíbená kniha v Turecku vyšla již ve 38 edicích od svého prvního překladu z roku 2004. Všechny edice cenzuru obsahují. Doteď si toho nikdo nevšiml.



Can Öz, majitel nakladatelství, napsal na svůj Twitter, že se omlouvá a že v příštích edicích bude kniha opravená. Podle něj chyba vznikla v redakční fázi přípravy překladu. Sdělil, že žádné nakladatelství nemá právo do knih takto zasahovat.

Saadet Özen tanıdığım en dürüst, ilkeli çevirmen olabilir. Çevirideki bu müdahaleyi onun yapmış olması imkansız; ve çok yıprandı dünden beri. Bu müdahale olsa olsa editoryal aşamada yapılmıştır, şüphem yok. O nedenle, lütfen, Saadet hanıma değil, bize yöneltin eleştirilerinizi. https://t.co/odQWuw55SY — Can Öz (@ccanozz) 14. července 2019



O cenzuře neměla ponětí ani překladatelka knihy Saadet Özenová. Na svém Twitteru vysvětlila, že to rozhodně nebyl její nápad a uvedla příklady svých ostatních překladů, kde se Kurdistán vyskytoval. „Nikdy jsem nepodporovala cenzuru,“ sdělila.

Coelho hakkında açıklama yapmak istiyorum. Kitapta geçen “Kürdistan” kelimesini sansürlediğim iddia edildi, faşist, ırkçı, akla gelebilecek her tür hakaret sıralandı. Bakalım gerçekten bu kelimeyi kullanmaktan imtina eder miyim. Bu sayfalar, bir yıl önce çıkan bir çevirimden.+ pic.twitter.com/mQkpBXrffI — saadet özen (@zen_saadet) 14. července 2019

Turecko nebylo v průběhu historie k etnické menšině Kurdů příliš vřelé. V roce 1924 byl v zemi zákon, který zakazoval používání kurdštiny psanou i mluvenou formou. Velkým odpůrcem Kurdů je současný turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který se svou Stranou spravedlnosti a rozvoje (AFP) vedl proti menšině zásahy v médiích a veřejném prostoru. V roce 2017 AFP prohlasovala zákon, který zakazoval v Tureckém parlamentu zmínky o Kurdistánu.