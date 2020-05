Kus hudební historie. Rukopis textů písní Boba Dylana je v aukci

LONDÝN V nabídce aukčního domu Sotheby´s se objevila rukou a strojem psaná stránka poznámek a textů k Dylanovu slavnému albu Blonde on Blonde. Stránka obsahuje i celé části nikdy nezhudebněných textů.

Online aukce byla spuštěna v úterý 5. května a poběží až do 12. května. Očekává se, že za ojedinělý kus hudební historie z roku 1966 zaplatí zájemce mezi 12-15 tisíci liber (zhruba 370-460 tisíc korun).

Největším klenotem dražené stránky je text skladby nazvané Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine (Nejspíš půjdeš jako já svou vlastní cestou). Verše o jednom bolestivém rozchodu doplnil hudebník vlastnoručně psanými poznámkami s alternativními verzemi částí textu.



Zbytek strany tvoří nepoužité verše, které nakonec Bob Dylan přetavil v pozměněné podobě do písně Temporary Like Achilles (Dočasně jako Achilles) na albu Blonde on Blonde. Věta I got five fevers and fourteen believers (Mám pět horeček a čtrnáct věřících) se zase objevila v písni Five Believers (Pět věřících) ze stejného alba.

Stránka s texty Boba Dylana.



V roce 2014 se v newyorské Sotheby´s prodal rukopis Dylanova textu písně Like a Rolling Stone (Jako Rolling Stone). Kupující za něj zaplatil 2 miliony dolarů, což je stále rekordní částka za „obyčejný“ text písně.



Bob Dylan letos potěšil své fanoušky. Po osmi letech vydal novou píseň Murder Most Foul (Vražda věru ohavná). V sedmnáctiminutové skladbě Dylan zpívá o atentátu na prezidenta Kennedyho a americké popkultuře.