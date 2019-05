Kuše malé i velké. Ve čtvrté epizodě Hry o trůny je nepřítel tam, kde ho asi nikdo nečekal

ZÁPADOZEMÍ Mít draky už dávno neznamená automatické vítězství. Nová epizoda Hry o trůny naznačila příběhový směr, kterým by se seriál v závěru mohl ubírat. Ten nejhorší možný směr ale znamená i výhru pro diváky. Podívejte se společně se serverem Lidovky.cz na zlomové momenty ve čtvrté epizodě. Článek obsahuje vyzrazení děje zatím odvysílané části osmé série.

Bronn z Vysoké zahrady

Všemi milovaný cynik Bronn z Černovody (Jerome Flynn) je zpět! Jenže tentokrát na té špatné straně stolu. Když pomineme zmatený fakt, že přesně věděl, kde se Jamie (Nikolaj Coster-Waldau) a Tyrion (Peter Dinklage) nacházejí a že jsou v obrovské místnosti zrovna sami, byl jeho nástup s nataženou kuší efektní.

Jenže Bronn je i přes svůj relativně nový šlechtický titul stále ten vypočítavý žoldák. Cersei mu za vraždu obou bratrů slíbila Řekotočí. Tyrion slíbí, že výměnou za svůj život tuhle nabídku přeplatí, a vytasí se rovnou s Vysokou zahradou, rodovým sídlem Tyrellů.

V současnosti o rodu Tyrellů příliš nevíme. Olenna se otrávila a královna Margaery s bratrem Lorasem a jejich otcem Macem byli zabiti při výbuchu ve velkém Baelorově septu, ale Tyrellů je přece mnohem víc. I v seriálu (o knihách nemluvě) byl vidět celý zástup bratranců a sestřenic, kteří se do Králova přístaviště sjeli například na nechvalně proslulou Fialovou svatbu. Je tedy příhodné mluvit o jeho zániku? Fanouškovská Game of Thrones Wiki každopádně tvrdí, že rod vymřel.

I kdyby na Vysokou zahradu neměl nikdo pokrevní nárok, Tyrion nabízí něco, co ani při dobré vůli nemůže nabídnout. Vysoká zahrada je významné a strategicky cenné místo. Bronn navíc není nikdo vznešený s politickou mocí. Kdyby Daenerys Targaryen (Emilia Clarkeová) usedla na Železný trůn, určitě bude mít se sídlem vlastní záměry. Pokud ale Daenerys Cersei nepokoří, mohou bratři Lannisterové najít svou záhubu ještě dříve, než by si pro ně přišel Bronn. Možná by to pro ně koneckonců byl lepší osud, než zemřít rukou bývalého kumpána.

Rytíř s rytířkou

Jamie Lannister a Brienne z Tarthu (Gwendoline Christieová) kolem sebe kroužili několik posledních sérií. Fanoušky jistě potěšilo, že se v tomto díle konečně dají dohromady. Mužsky vyhlížející panna a jednoruký rytíř, který byl až donedávna slepě zamilovaný do své vlastní sestry (a možná stále je), jsou zkrátka páreček k pohledání. Chudák Tormund Obrozhouba (Kristofer Hivju), který o Brienne usiloval.

Idyla ale nevydrží dlouho a Jamie znovu odjíždí, což Brienne opláče. Jede se zapojit do bitvy o Královo přístaviště, ale z jeho záhadných slov není tak docela jasné, na jaké straně. Je možné, že by z Královraha byl nakonec i Královnovrah? Cersei by v rozhodující chvíli určitě svého bratra znovu přijala s otevřenou náručí.

Cersei Lannister > Bílí chodci

Sklenka vína, pohrdavý úsměv a ambice bez hranic. Cersei Lannister (Lena Headeyová) během osmi sérií Hry o trůny sama sebe vykreslila jako intrikánku takového ražení, že by před ní zbledl i Petyr „Malíček“ Baeliš (Aidan Gillen). Využívala svého vlastního bratra, pohrdá lidmi a neváhala odpálit celé Baelorovo septum. Jediná její kladná vlastnost je oddaná láska k vlastním dětem, jenže jí žádné nezbyly. Tedy momentálně, protože Cersei je (patrně) těhotná. To bude určitě ve zbývajících dvou dílech hrát podstatnou roli.

Vypočítavá Cersei se vyznamenala v posledním díle i tím, že nabídla obyvatelům Králova přístaviště „útočiště“ přímo v Rudé baště. Hodlá je ale použít jako lidské štíty v případě, že by na ni zaútočila vojska Daenerys. Působivá scéna, kdy na konci dílu nechá popravit nebohou Missandei z Nathu (Nathalie Emmanuelová), se ještě na dlouhou dobu zapíše do paměti diváků. Tahle bitva bude osobní. Tomu se ani válka s Nočním králem vyrovnat nemůže.

Překvapení! Euron vůbec není břídil

Euron Greyjoy (Pilou Asbaek) se dosud profiloval jako krvelačný patolízal. Nejdřív sekal a bodal, pak až myslel. Jeho vtírání se do přízně Cersei, kdy na své hlavě už už viděl královskou korunu, bylo až otravné.

Jenže Euron vůbec není břídil. Zatímco lannisterské armády dříve před draky v hrůze prchaly (například ve čtvrté epizodě sedmé série, díl s názvem Válečná kořist), Euron se jich nebojí. Díky balistám, masivním kuším připevněným k lodím Železné flotily, se mu podařilo sestřelit obrovského Rhaegala. Eurona a jeho armádu zkrátka chcete mít na své straně.

Nemoc šílených královen

Největším zvratem posledního dílu bylo určitě postupné propadání Daenerys do šílenství. Ta tam je Daenerys Osvoboditelka a Matka draků! Nová Daenerys je ochotná upálit tisíce bezbranných lidí, aby dosáhla na Železný trůn. Nová Daenerys neváhá hystericky tlačit na Jona (Kit Harington), aby si svůj pravý původ nechal pro sebe. Nová Daenerys má strach.

Strach mají i její pobočníci. Tyrion i Varys (Conleth Hill) se ptají sami sebe, zda je dobré sloužit někomu, z koho se postupně stává tyran a uzurpátor. Možná že by byl Jon Sníh (tedy vlastně Aegon Targaryen) lepším králem...

Jon Sníh opouští zlovlka Ducha, kterého nechává na severu v péči Tormunda (Kristofer Hivju). Hra o trůny, 8. série, 4. díl. Na hraně života a smrti. Missandei (Nathalie Emmanuelová) a královna Cersei Lannister (Lena Headyová). Hra o trůny, 8. série, 4. díl.

Otcem Daenerys Targaryen byl Aerys II. Targaryen. Tento šílený král se chystal zapálit celé Královo přístaviště zeleným divokým ohněm, kdyby mu v tom nezabránil meč Jamieho Lannistera. Říká se, že u Targaryenů se často projevovalo šílenství kvůli tomu, že uzavírali incestní sňatky. Rodiče Daenerys, král Aerys a královna Rhaella, byli sourozenci...

Může tak hlavním a posledním padouchem celé Hry o trůny být sama šílená Daenerys? Rozhodně by to bylo velmi zajímavým zvratem, za který by si scenáristé zasloužili poplácat po zádech. Štěstí je, že už přijíždí Jamie. Ten má s vražděním šílených targaryenských vládců bohaté zkušenosti.