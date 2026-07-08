Do Varů míří další hvězda. Juliette Binocheová uvede tři filmy a setká se s fanoušky

Zuzana Vacková
  7:42
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Z komedie Jak býti dobrou ženou

Z komedie Jak býti dobrou ženou | foto: CinemArt

Z komedie Jak býti dobrou ženou
Prezidentka poroty, francouzská herečka Juliette Binoche.
Odborná porota festivalu ve složení Juliette Binoche, Trudie Styler, Rajendra...
Prezidentka poroty festivalu, francouzská herečka Juliette Binoche.
15 fotografií
Karlovarský festival letos láká na slavná jména jako Dustin Hoffman či Maggie Gyllenhaalová. Nyní se očekává příjezd francouzské herečky Juliette Binocheová. U velkých hvězd bývá festivalový scénář často podobný: červený koberec, slavnostní zahájení nebo zakončení, jedno uvedení filmu a pak už jen minimum příležitostí, kdy je mohou běžní diváci zahlédnout na vlastní oči. U Juliette Binocheové to ale bude jinak.

Hvězdy mezi Puppem a Thermalem

KVIFF 2026

Festivalová realita bývá pro fanoušky trochu neúprosná. Slavné hosty přivezou řidiči před Grandhotel Pupp nebo k Thermalu, kde na ně čekají fotografové, novináři i fanoušci. Občas je lze zahlédnout na večeři v hotelu Promenáda, ale většina běžných návštěvníků má jen omezenou šanci dostat se k nim blízko.

Nejčastěji tak lidé čekají u červeného koberce, kam přijíždějí filmové delegace, nebo stojí dlouhé ranní fronty na projekce, které slavní hosté osobně uvádějí. O tom, jak velký zájem o podobné chvíle je, svědčí i snímek Absolvent s Dustinem Hoffmanem. Na vstupenky se tvořila fronta už před půlnocí, přestože pokladny otevíraly až v devět hodin ráno.

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U Juliette Binocheová osobně uvede tři filmy

Francouzská herečka Juliette Binocheová ale letos vychází divákům vstříc víc než většina ostatních hvězd. Ve Varech osobně uvede hned tři své filmy a následně převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

KVIFF 2026

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Michaela Dermauw z nakladatelství Host prezentuje knihu Patrika Bangy na Book to Screen. (7. července 2026)
Michaela Dermauw z nakladatelství Host prezentuje knihu Patrika Bangy na Book to Screen. (7. července 2026)
Patrik Banga na Book to Screen (7. července 2026)
308 fotografií

Kde lze ve Varech spatřit Juliette Binocheovou?

Čtvrtek 9. července, 14:00
Thermal, Velký sál
Příjezd na červený koberec a uvedení filmu V nás

Čtvrtek 9. července, 22:00
Městské divadlo
Uvedení filmu Věrná kopie

Pátek 10. července, 11:00
Thermal, Velký sál
Uvedení filmu Tři barvy: Modrá

Sobota 11. července, 18:00
Thermal, Velký sál
Slavnostní zakončení festivalu, příjezd na červený koberec a převzetí Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

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