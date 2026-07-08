Hvězdy mezi Puppem a Thermalem
KVIFF 2026
Festivalová realita bývá pro fanoušky trochu neúprosná. Slavné hosty přivezou řidiči před Grandhotel Pupp nebo k Thermalu, kde na ně čekají fotografové, novináři i fanoušci. Občas je lze zahlédnout na večeři v hotelu Promenáda, ale většina běžných návštěvníků má jen omezenou šanci dostat se k nim blízko.
Nejčastěji tak lidé čekají u červeného koberce, kam přijíždějí filmové delegace, nebo stojí dlouhé ranní fronty na projekce, které slavní hosté osobně uvádějí. O tom, jak velký zájem o podobné chvíle je, svědčí i snímek Absolvent s Dustinem Hoffmanem. Na vstupenky se tvořila fronta už před půlnocí, přestože pokladny otevíraly až v devět hodin ráno.
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U Juliette Binocheová osobně uvede tři filmy
Francouzská herečka Juliette Binocheová ale letos vychází divákům vstříc víc než většina ostatních hvězd. Ve Varech osobně uvede hned tři své filmy a následně převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
KVIFF 2026
Kde lze ve Varech spatřit Juliette Binocheovou?
Čtvrtek 9. července, 14:00
Thermal, Velký sál
Příjezd na červený koberec a uvedení filmu V nás
Čtvrtek 9. července, 22:00
Městské divadlo
Uvedení filmu Věrná kopie
Pátek 10. července, 11:00
Thermal, Velký sál
Uvedení filmu Tři barvy: Modrá
Sobota 11. července, 18:00
Thermal, Velký sál
Slavnostní zakončení festivalu, příjezd na červený koberec a převzetí Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
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