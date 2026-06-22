V hlavní soutěži se letos představí filmy ze Švýcarska, Dánska, Chile, Bulharska, Íránu či Kolumbie. Pořadatelé slibují multikulturní témata a „hodně filmů o ženách, často natočených muži“. Tuzemskou tvorbu zde bude reprezentovat snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou, Janem Cinou a Alenou Dolákovou. Režisér Holý se na festivalu už v minulosti představil se snímkem Zrcadla ve tmě.
KVIFF 2026
Jubilejní 60. ročník filmové přehlídky se uskuteční od 3. do 11. července.
KVIFF 2026: Program, hlavní hosté a jak pořídit vstupenky na festivalové filmy
V hlavní soutěži nás dále zastoupí drama Pramen, který vznikl v koprodukci se Slovenskem. V režii slovenského režiséra Ivana Ostrochovského se zde představí Aňa Geislerová jako lékařka v okresním slovenském městě 80. let. Snímek otevírá téma státem regulované porodnosti za minulého režimu.
Na čtyři desítky filmů
Soutěž Proxima nabídne letos snímky z Řecka, Mexika, Argentiny, Itálie či Japonska. Slováci zde budou mít šanci s filmy Milovník, ne bojovník a 33 kroků. Druhý zmíněný vznikl pro změnu ve slovensko-české koprodukci. Český film se tedy této sekce neúčastní.
„Prošli jsme jich letos celou řadu a k naší velké lítosti žádný nedosáhl úrovně těch zahraničních,“ uvedl na dotaz iDNES.cz umělecký ředitel festivalu Karel Och.
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KVIFF 2026: Program, hlavní hosté a jak pořídit vstupenky na festivalové filmy
Zvláštního uvedení se na festivalu dočká dokumentární série Marka Cousinse o historii filmového dokumentu, ukrajinský snímek Zemřít za život či britský film Jak se naučit dýchat pod vodou. Diváci uvidí i na letošním Berlinale oceněný snímek Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki.
V dokumentární sekci se diváci mohou těšit na dokumenty o Báře Basikové v režii Heleny Třeštíkové či o Petru Geislerovi (Dvě deci tuše) v režii dcery Ester.
Karlovarský festival letos mimo soutěž nabídne celkem čtyři hrané české novinky. Jednou z nich bude nový experimentální film Miroslava Krobota Zpráva pro Minervu 2, další snímek Mistryně režiséra Bohdana Karáska s Jiřím Havelkou a Marií Švestkovou.
Celkem v soutěžích a zvláštním uvedení nabídne karlovarský festival 37 děl.
Cena pro Magdu Vášáryovou
Jednou z hvězd letošního ročníku bude Magda Vášáryová. Sedmasedmdesátiletá herečka převezme Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu na slavnostním zakončení. Herečku proslavily role v Marketě Lazarové či Postřižinách.
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Festival chce oceněním jedné z nejvýraznějších slovenských hereček vyjádřit nejen respekt k její herecké práci, ale i připomenout jedinečné umělecké propojení českých a slovenských filmařů, kteří tvořili společnou filmovou historii, jak informoval výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha.
„Karlovarský festival uvede jako poctu Magdě Vášáryové film Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni. Snímek, na jehož scénáři Jakubisko spolupracoval se spisovatelem Karolem Sidonem,“ uvedli pořadatelé.
Restaurovaný film Kopytem sem, kopytem tam
Festival každý rok znovu uvádí slavný český film, který se dočkal restaurované podoby. Letos to bude komedie Kopytem sem, kopytem tam (1988) režisérky Věry Chytilové. Tedy snímek, který se právě ve Varech natáčel.
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Tvůrčí souznění tehdy režisérka našla v členech Divadla Sklep. Ve filmu hrají Tomáš Hanák, Milan Šteindler, David Vávra, Tereza Kučerová a dále Chantal Poullain či Jiří Bartoška. Hanák, Šteindler a Vávra restaurovaný film na festivalu osobně uvedou.
Hlavní soutěž 60. ročníku MFF Karlovy Vary
3 nedelje posle / 3 Weeks After / Tři týdny potéRežie: Miroslav Terzić