Absolvent je beznadějně vyprodaný
Jubilejní 60. ročník slibuje mimořádně silnou sestavu filmových hostů. Na slavnostním zahájení se objeví Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman i Harvey Keitel. Řada z nich se pak divákům představí také mimo zahajovací ceremoniál, a to při uvedení vybraných filmů ve Velkém sále hotelu Thermal.
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Jedním z největších lákadel je Dustin Hoffman, který v sobotu uvede legendární snímek Absolvent z roku 1967. Přestože jde o filmovou klasiku, kterou většina diváků zná, viděla ji nebo o ní alespoň slyšela, vstupenky zmizely bleskovou rychlostí. Ve čtvrtek je už zoufalí fanoušci sháněli přes festivalovou nástěnku, často i za několikanásobek původní ceny. Velký sál hotelu Thermal přitom pojme 1 148 sedících diváků, a i když je zájem výrazně vyšší, víc míst jednoduše není.
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Nevěsta! zatím diváky tolik netáhne
O poznání chladnější zájem zatím provází film Nevěsta!, který v sobotu večer osobně uvede Maggie Gyllenhaalová. Herečka, režisérka a scenáristka, sestra neméně slavného Jakea Gyllenhaala, za něj letos ve Varech převezme Cenu prezidenta festivalu.
Nevěsta! je novým zpracováním frankensteinovského motivu. V příběhu ožívá zavražděná mladá žena, která má být stvořena jako partnerka pro legendární monstrum. Snímek přitom láká na výrazné herecké obsazení: hrají v něm Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Annette Bening, Peter Sarsgaard i Jake Gyllenhaal.
Jenže zatímco Hoffmanův Absolvent patří k nejžádanějším projekcím úvodu festivalu, Nevěsta! podobnou horečku nevyvolala. Film má za sebou rozporuplné kritické ohlasy i slabší divácké přijetí a komerčně v kinech výrazně zaostal za očekáváním. Možná právě proto bylo možné vstupenky na projekci získat ještě v průběhu čtvrtka, a to i přesto, že ji osobně uvede jedna z hlavních hvězd letošního ročníku.
Kdyby Maggie Gyllenhaalová uváděla některý ze svých starších hereckých hitů, například Temného rytíře, Sekretářku nebo Donnieho Darka, zájem by možná vypadal jinak.