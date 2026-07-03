KVIFF 2026: Lístky na klasiku s Dustinem Hoffmanem zmizely během pár minut

Zuzana Vacková
  7:42
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Herec Dustin Hoffman v současnosti a v mládí, kdy exceloval ve snímcích jako...

Herec Dustin Hoffman v současnosti a v mládí, kdy exceloval ve snímcích jako Absolvent nebo Půlnoční kovboj. | foto: koláž iDNES,cz

Anne Bancroftová a Dustin Hoffman ve filmu Absolvent
Maggie Gyllenhaalová
Jesse Eisenberg na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
Do Karlových Varů přiletěl herec Harvey Keitel. (2. července 2026)
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Karlovarský festival ještě oficiálně nezačal. Slavnostní zahájení 60. ročníku MFF Karlovy Vary bude až večer ve Velkém sále hotelu Thermal. Pro diváky však festival odstartoval už ve čtvrtek. Získat vstupenky na páteční a sobotní projekce vyžadovalo značné úsilí a první návštěvníci stáli ve frontě i několik hodin.

Absolvent je beznadějně vyprodaný

Jubilejní 60. ročník slibuje mimořádně silnou sestavu filmových hostů. Na slavnostním zahájení se objeví Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman i Harvey Keitel. Řada z nich se pak divákům představí také mimo zahajovací ceremoniál, a to při uvedení vybraných filmů ve Velkém sále hotelu Thermal.

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Jedním z největších lákadel je Dustin Hoffman, který v sobotu uvede legendární snímek Absolvent z roku 1967. Přestože jde o filmovou klasiku, kterou většina diváků zná, viděla ji nebo o ní alespoň slyšela, vstupenky zmizely bleskovou rychlostí. Ve čtvrtek je už zoufalí fanoušci sháněli přes festivalovou nástěnku, často i za několikanásobek původní ceny. Velký sál hotelu Thermal přitom pojme 1 148 sedících diváků, a i když je zájem výrazně vyšší, víc míst jednoduše není.

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Nevěsta! zatím diváky tolik netáhne

O poznání chladnější zájem zatím provází film Nevěsta!, který v sobotu večer osobně uvede Maggie Gyllenhaalová. Herečka, režisérka a scenáristka, sestra neméně slavného Jakea Gyllenhaala, za něj letos ve Varech převezme Cenu prezidenta festivalu.

KVIFF 2026

Nevěsta! je novým zpracováním frankensteinovského motivu. V příběhu ožívá zavražděná mladá žena, která má být stvořena jako partnerka pro legendární monstrum. Snímek přitom láká na výrazné herecké obsazení: hrají v něm Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Annette Bening, Peter Sarsgaard i Jake Gyllenhaal.

Jenže zatímco Hoffmanův Absolvent patří k nejžádanějším projekcím úvodu festivalu, Nevěsta! podobnou horečku nevyvolala. Film má za sebou rozporuplné kritické ohlasy i slabší divácké přijetí a komerčně v kinech výrazně zaostal za očekáváním. Možná právě proto bylo možné vstupenky na projekci získat ještě v průběhu čtvrtka, a to i přesto, že ji osobně uvede jedna z hlavních hvězd letošního ročníku.

Kdyby Maggie Gyllenhaalová uváděla některý ze svých starších hereckých hitů, například Temného rytíře, Sekretářku nebo Donnieho Darka, zájem by možná vypadal jinak.

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