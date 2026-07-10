„Je báječné být tady znova. Byl jsem tady před třiceti lety a jsou zde někteří lidé zase. První věc, se kterou jsem se dnes po přistání setkal, byl úsměv. Vzpomínám na Jiřího Bartošku, který mě naučil česká slova jako becherovka. Tenhle festival mě přivítal nejvřeleji a rád jsem se na něj vrátil,“ řekl Wright.
Karlovarský festival při příležitosti Wrightova ocenění uvedl životopisný film o newyorském umělci Jeanu-Michelovi Basquiatovi. Ve filmu, natočeném před 30 lety, hrají také Dennis Hopper, Willem Dafoe, Gary Oldman, Christopher Walken nebo David Bowie ve větších či menších rolích.
Původním povoláním malíř, dnes i uznávaný režisér Julian Schnabel si vybral Basquiatův příběh pro svůj filmový, hvězdně obsazený debut. Všem ale vévodí tehdy téměř neznámý Wright, který se role Jeana-Michela Basquiata zhostil s až ohromující věrohodností, uvedli pořadatelé festivalu.
Hrdina filmu Basquiat podle Wrighta reprezentuje jádro toho, co je Amerika, sílu svobody a kreativity. To, čím jsme a čím bychom mohli být. „O příběhu Basquiata se mnoho do natočení filmu nevědělo, tak jsem rád, že jsme přispěli k jeho poznání. Film je oslavou svobody, kterou potřebuje celý svět,“ řekl herec.
Wrightovu filmovou kariéru zdobí spolupráce s řadou významných režisérských jmen. Jim Jarmusch ho obsadil do oceňovaného minimalistického snímku Zlomené květiny a do upírského hororu Přežijí jen milenci. Roli ministra Colina Powella si zahrál v biografickém filmu W. režiséra Olivera Stonea. Wright rovněž patří mezi kmenové herce režiséra Wese Andersona, s nímž natočil tři celovečerní filmy.
Za roli v komediálním dramatu Americká fikce z roku 2023, který představuje kousavou satiru na současný zábavní průmysl, rasové stereotypy a pokrytectví, washingtonský rodák získal nominace na Oscara a Zlatý glóbus a cenu Independent Spirit Award. Uplatnil se také v projektech televizí a platforem, jako jsou HBO či Netflix. Objevil se ve třech filmech Hunger Games a ztvárnil agenta CIA Felixe Leitera ve třech bondovkách po boku Daniela Craiga: Casino Royale, Quantum of Solace a Není čas zemřít.
Wright účinkoval několik sezon v úspěšném sci-fi seriálu Westworld z produkce HBO. V animovaném marwellovském seriálovém hitu Co kdyby...? pro Disney+ propůjčil svůj hluboký hlas vesmírné bytosti jménem Uatu – Pozorovatel. Za nadabování postavy sarkastického mentora hlavního hrdiny v celosvětově úspěšné narativní videohře Dispatch získal letos v dubnu cenu British Academy Games Award pro nejlepšího herce ve vedlejší roli.
Šedesátiletý herec přiletěl v pátek po poledni z Londýna na karlovarské letiště. Před Grandhotelem Pupp se ochotně podepsal několika desítkám čekajících fanoušků. S některými se rovněž vyfotil. Film uvedl ve 14 hodin ve Velkém sále hotelu Thermal.