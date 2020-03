Kvůli koronaviru se ruší a přesouvají kulturní akce v Česku. Podívejte se na aktualizovaný přehled

PRAHA/BRNO/PARDUBICE Vyhlášený zákaz konání akcí s účastí nad 100 lidí mění kulturní plány po celé České republice. Některé akce se ruší úplně, jiné zase přesouvají. Některá kina divadla mění kapacity sálů či inscenace uvádí jen na menších scénách.

Pořadatelé zrušili filmový festival Febiofest. V Praze měl festival začít 19. března. Již v pondělí bylo oznámeno zrušení slovenského Febiofestu.

Na letošní Febiofest měl přijet americký herec Woody Harrelson známý především rolí Larryho Flynta ve snímku Miloše Formana. Harrelson měl doprovodit režiséra Orena Movermana, jehož organizátoři festivalu chtěli ocenit. Festival měl otevřít jako nesoutěžní snímek Šarlatán polské režisérky Agnieszky Hollandové.



Právě probíhající pražská část festivalu dokumentárních filmů Jeden svět bude probíhat, ale jen omezeně. „Nyní můžeme potvrdit, že projekce v malých sálech PROBĚHNOU BEZE ZMĚNY (Evald, malý sál Světozoru a malý sál kina Atlas),“ uvádí se na facebookových stránkách festivalu. V případě velkých sálů pořadatelé řeší, zda kapacitu diváků omezí právě na stovku.

Ruší se i filmové premiéry. „Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zrušení veškerých hromadných akcí s účastí nad 100 lidí, společnost BIOSCOP dočasně ruší distribuci filmu 3Bobule do kin, včetně pražské a slovenské slavnostní premiéry a veškeré naplánované akce spojené s uvedením filmu 3Bobule. „Je nám to samozřejmě líto. Těšíme se na co nejbližší termín, kdy budou moci 3Bobule rozdávat radost, zvláště v této smutné době. Přátelé a Bobule zůstávají, “ uvedl producent filmu Tomáš Vican.

Odkládá se i premiéra filmu Princezna zakletá v čase, která byla původně naplánovaná na 19. března.

Poprvé za jedenáct let se bude dnes nový díl Show Jana Krause natáčet bez přítomnosti diváků. Kdo má tedy lítky na dnešní večer do divadla Archa, svého oblíbeného moderátora neuvidí.

Pražské jaro plány měnit nehodlá. „V tuto chvíli neuvažujeme o zrušení festivalu Pražské jaro, který začíná až 7. května,“ řekl mluvčí festivalu Pavel Trojan.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech má začít 3. července. Mluvčí festivalu Uljana Donátová dnes oznámila, že festival se zatím připravuje podle plánu a vyhlášená opatření jeho přípravy zatím neovlivnila.

Činoherní klub v Praze dnes oznámil, že ode dneška ruší svá představení. „Vzhledem k nepredikovatelné situaci nejsme schopni v tento moment odhadnout, jak dlouho opatření potrvá,“ sdělila mluvčí scény Linda Skarlandtová. Diváci mají sledovat webové stránky a sociální sítě divadla, kde budou informace každý den aktualizovány podle vývoje situace v zemi. Zakoupené vstupenky mohou diváci vrátit v místě zakoupení do 30. června 2020. Vstupné za e-vstupenky se bude vracet zpět na bankovní účty.

Svá představení ruší i Divadlo v Dlouhé. Letošní předávání Cen divadelní kritiky (16. března) proběhne bez diváků. Pořad bude v přímém přenosu vysílat ČT1.

V náhradním termínu se zřejmě uskuteční předávání designových cen Czech Grand Design, které se mělo konat 24. března v karlínském divadle, sdělila za organizátory Barbora Švehlová.

Knižní veletrh Svět knihy, který by měl začít 14. května na holešovickém Výstavišti, podle mluvčí Jany Chalupové se nadále připravuje a pořadatelé věří, že se uskuteční.

Pražské kino Edison v Jindřišksé ulici zatím akce rušit nehodlá. Jeho kapacita je jen 75 míst. Lidovým novinám to za společnost Artcam sdělila Hedvika Petrželková.

Větší pražská kina včetně například Biografu Modřany omezují kapacitu sálů na 99 míst.

Rock Opera zrušila premiéru rockové opery Troja s Evou Urbanovou, která se měla konat 19. a 20. března. Náhradní termín bude 20. a 21. května, vstupenky zůstávají v platnosti.



Středočeský kraj

Středočeské galerie a muzea kvůli koronaviru zrušily naplánované akce a budou fungovat v omezeném režimu, řekl dnes krajský radní pro kulturu Karel Horčička (ČSSD). Původně navrhoval uzavření všech kulturních zařízení v regionu, vedení kraje se ale nakonec rozhodlo pro jiné řešení. „Naše zařízení zatím neuzavřeme, ale pošleme odpoledne všem ředitelům pokyny, jak mají postupovat. Pracovníci by měli monitorovat, zda nedochází ke koncentraci a shlukům lidí,“ uvedl Horčička.

Brno

Brněnské Divadlo Husa na provázku ruší počínaje dneškem představení ve velkém sále, ale ponechá v provozu sklepní scénu s menší kapacitou. Dnes, v pátek a v sobotu se tam hraje inscenace Pravidla bincárny, řekla mluvčí Alžběta Nagyová.

Koncerty zatím neodloží ani hudební klub Stará pekárna. Podle provozovatele Tomáše Kytnara klub nechce nijak postupovat proti rozhodnutí bezpečnostní rady. Návštěvnost akcí ve Staré Pekárně ale limit 100 lidí zpravidla nepřekračuje.

Promítat chce nadále kino Lucerna v Žabovřeskách. Snížilo kapacitu na 99 míst. „Kino promítá a žádná představení se neruší,“ stojí na webu Lucerny. U dnešní a středeční projekce filmu V síti se ruší některé rezervace nad limit 100 lidí. V dalším malém kině Art se zatím rozhodují, zda provoz zachovají.

Divadlo Polárka ruší představení na velké scéně. „Rádi bychom ale zachovali malou scénu,“ řekla vedoucí divadla Natálie Pelcová. Čeká na vyjádření zřizovatele, jímž je Brno-střed.

Olomouc

Moravské divadlo Olomouc kvůli opatřením proti šíření koronaviru uzavřelo dnes svou budovu pro veřejnost. Zrušeno je tak již dnešní představení Lovci perel i program v následujících dnech. Herci v divadle s kapacitou 420 míst budou dál fungovat, zkoušek se opatření netýká, řekl dnes mluvčí divadla David Kresta. Druhé z olomouckých divadel Tramtarie naopak program neruší, výhodou je jeho sál do kapacity 100 lidí.

Pardubice

Středeční koncert Tomáše Kluse s Janáčkovou filharmoniií, který měl být na zimním stadionu v Pardubicích, pořadatelé přesouvají na podzim. Termín upřesní, uvedla organizátorka Světlana Němcová.