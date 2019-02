Kvůli Peppě mluví naše děti s britským přízvukem, tvrdí Američané. Hloupost, oponují vědci

LONDÝN Američtí rodiče na sociálních sítích tvrdí, že jejich děti si při sledování populárního animovaného seriálu Prasátko Peppa (Peppa Pig) vypěstovali britský přízvuk. Podle vědců ale něco takového není reálně možné. Roztomilé Prasátko Peppa ale poslední dobou problémy jen přitahuje.

„Ta nejzábavnější věc v mém životě je to, že se moje batole po sledování Prasátka Peppy naučilo mluvit s britským přízvukem,“ napsala na Twitter matka Jess Steinbrenerová. „Chtěla bych poděkovat Prasátku Peppě za ten téměř nezřetelný, ale roztomilý britský přízvuk,“ vyjádřila se na Twitteru Jen Roféová. Kauzy už se chytil deník britský Metro nebo americká televize NBC, která jev označila za „syndrom Prasátka Peppy“.

Has your kid suddenly developed a British accent like this cute girl from the Charlotte-area?



Well, it might be due to the "Peppa-pig syndrome"  https://t.co/X2UCz6WSVo (Video: Brandi Nichole Hall) pic.twitter.com/Fba7pwiFvu