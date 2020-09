Kvůli porušování lidských práv zrušte Problém tří těles, volají senátoři. Netflix svůj chystaný seriál hájí

LOS ANGELES Zábavní gigant Netflix musel obhajovat svůj plán na seriálovou adaptaci sci-fi bestsellerové série Problém tří těles. Její autor Liou Cch’-sin se totiž kriticky vyjadřoval k situaci menšiny Ujgurů. Těm jsou v Číně porušována lidská práva. .

Pět republikánských senátorů poslalo otevřený dopis řediteli obsahu Netflixu Tedu Sarandosovi. V něm Netflix obviňují z normalizace pronásledování Ujgurů a porušování jejich lidských práv čínskou vládou. To na základě toho, že se Netflix chystá jako seriál adaptovat sci-fi sérii Problém tří těles.

Autor série Liou Cch’-sin totiž v rozhovoru pro magazín The New Yorker obhajoval kroky čínské vlády ohledně Ujgurů. „Když už nic jiného, vláda jim ekonomicky pomáhá zvednout se z chudoby,“ prohlásil v rozhovoru spisovatel. „Kdybyste dohled nad celou oblastí povolili, mělo by to katastrofální následky,“ naznačil.

„Čínská komunistická strana se v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, jak zní její celý oficiální název, dopouští zvěrstev včetně masového zatýkání, nucených prací, nelegálního lékařského testování, násilných potratů a sterilizací a také propagandistické převýchovy s cílem zřeknutí se kultury a náboženství. Tyto zločiny jsou prováděny systematicky v míře, která je srovnatelná s genocidou,“ píše se v otevřeném dopise pěti senátorů.



„Rozhodnutí adaptovat knihy pana Cch’-sina může být vnímáno jako normalizace výše uvedeného,“ uzavírá dopis.



Zábavní gigant Netflix odpověděl: „Pan Cch’-sin je čínský občan žijící v Číně. Je také autorem knih, ale není tvůrcem našeho seriálu,“ řekl v tiskovém vyjádření viceprezident Netflixu Dean Garfield. „Netflix hodnotí projekty na základě jejich hodnoty. S komentáři nesouhlasíme, protože se nevztahují ke knihám nebo seriálu,“ dodal.

Pod palbu kritiky kvůli Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang se dostala počátkem září i společnost Disney. Natáčela tam totiž svůj akční velkofilm Mulan. Společnost se hájila tím, že štáb natáčel na dvaceti různých lokacích, které byly vybrány striktně pro svou geografickou a krajinou krásu.

Tři tělesa

Problém tří těles vypráví o alternativní čínské historii. Vědci vyšlou signály do kosmu, mimozemšťané signál zachytí a chystají invazi na Zemi. Tady je lidstvo rozdělené - jedna část chce vetřelce vítat s otevřenou náruči, druhá jim za každou cenu v okupaci zabránit. Série na sebe strhla pozornost poté, co ji bývalý prezident Obama označil za jednu ze svých nejoblíbenějších. Sérii doporučuje i šéf Facebooku Mark Zuckerberg.

Seriál pro Netflix chystá tvůrčí duo David Benioff a Daniel Brett Weiss, jenž se proslavilo seriálem Hra o trůny. Seriál má spolu s nimi produkovat a jako scenárista zaštítit Alexander Woo (Nesmrtelný život Henrietty Lacksové, seriál Terror). Dalším z producentů by měl být i režisér Rian Johnson (Na nože, Star Wars: Poslední z Jediů). Seriál by měl obsáhnout všechny díly knižní trilogie - Problém tři těles, Temný les a Vzpomínka na zemi. Česky vyšly všechny knihy u nakladatelství Host.

Série spisovatele Liou Cch’-sina prodala celosvětově více než 8 milionů výtisků a byla přeložena do 20 světových jazyků. Liou bude u nového seriálu jako konzultant. „Jsem rád, že i noví fanoušci sci-fi po celém světě objeví můj příběh,“ sdělil.

Není známo, kolik Netflix za práva na sérii zaplatil, ale Amazon je chtěl v roce 2018 údajně koupit za neuvěřitelnou jednu miliardu dolarů (přes 22 miliard korun).