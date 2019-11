Lady Gaga zavraždí módní ikonu. Zpěvačka získala hlavní roli v novince Ridleyho Scotta

LOS ANGELES Nový film oceňovaného režiséra Ridleyho Scotta (Blade Runner, Gladiátor) vypráví o skutečné vraždě Maurizia Gucciho. Zastřelila jej bývalá manželka Patrizia Reggianiová, postava slavné zpěvačky Lady Gagy.

V roce 1995 byl módní magnát Maurizio Gucci, vnuk slavného Guccia Gucciho, zastřelen před svým domem neznámým zabijákem. Vyšetřování vraždy bylo hodně medializované a nakonec přineslo ovoce. Dva roky po vraždě policie obvinila Patrizii Reggianiovou, které se v médiích začalo přezdívat Černá vdova. Žena si od soudu odnesla neobyčejně přísný trest ve výši 29 let vězení.

Dcera vražedkyně tvrdila, že matčino chování způsobil nádor na mozku. Soud ale neobměkčila. Reggianiová nakonec stejně ve vězení strávila méně než dvacet let. V roce 2016 byla propuštěna za dobré chování.



„Pokud bych Maurizia mohla vidět znovu, řekla bych mu, že ho miluji. Je osobou, na které mi v životě nejvíce záleželo,“ prohlásila Reggianiová v rozhovoru pro týdeník Observer v roce 2016. Zároveň připustila, že její city nejspíše nebyly opětované.



Problémová rodina

Film vznikne na motivy knihy The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (Rod Gucci: Senzační příběh vraždy, lesku a chamtivosti) spisovatelky Sary Gay Fordenové. Do podoby scénáře ji přepíše nováček Roberto Bentivegna.

Lady Gaga (vlastním jménem Stefani Joanne Angelina Germanotta) se objevila v několika menších rolích, ale průlom v její herecké kariéře nastal až v roce 2018. Po boku Bradleho Coopera si zahrála country zpěvačku Ally ve filmu Zrodila se hvězda. To ji vyneslo nominaci na Oscara. Za píseň Shallow dokonce Oscara získala.