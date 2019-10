Lahvinka za lahvinkou. Film Abstinent mimo jiné upozorňuje na alkoholismus mládeže

PRAHA Na problém alkoholismu současné mládeže upozorňuje mimo jiné film Abstinent režiséra a scenáristy Davida Vignera. Titulní píseň Kvit natočil zpěvák havířovské skupiny Nebe Petr Harazin, který nedávno ukončil protialkoholní léčbu. Hrdinou dramatického snímku je devatenáctiletý Adam v podání Josefa Trojana, který musí nedobrovolně absolvovat přísný odvykací režim. Komorní příběh o mládí a svobodě, o snech a realitě, uvede distribuční společnost CinemArt do kin 31. října, zároveň ho chce představit ve školách.

„Naším cílem bylo vrátit na plátna dětské hrdiny, kteří v současném filmu chybí. Jsem rád, že se takový nezávislý snímek dostane do 140 kin,“ uvedl režisér Vigner.



Z výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) vyplývá, že podíl dospívajících v Česku, kteří často pijí pět a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti, je 12,1 procenta. Zároveň je mezi českými adolescenty neobyčejně nízké procento abstinujících, neboť 96 procent šestnáctiletých už pilo alkohol. „Statistikami jsem se nezabýval. Zaujalo mě, jak se mladý člověk na prahu života postaví před skutečnost, že by už nikdy neměl pít alkohol,“ podotkl režisér Vigner.



Vzhledem k velkému rozsahu byla hlavní role Adama pro Trojana velkou výzvou. Film podle něho vypráví příběh, který se může přihodit každému, kdo o svém životě přemýšlí v krátkodobém horizontu. Josef Trojan je synem herců Ivana Trojana a Kláry Pollertové - Trojanové. Do jeho kariéry mu podle něj příliš nemluví. „Moji rodiče nejsou typy herců, kteří by chtěli někoho modelovat, o umělecké stránce věci se nebavíme,“ řekl.

Autor titulní písně Harazin na protialkoholní léčbu nastoupil v květnu a v péči odborníků opavské psychiatrické léčebny strávil tři měsíce. Nějaký čas mu trvalo, než si uvědomil, že má s alkoholem problém. Nakonec si musel přiznat, že definice alkoholika na něj padla jako ulitá. Alkohol nyní podle svých slov vnímá jako starého přítele, se kterým si užil své a nastal čas, kdy se cesty rozcházejí. „Je spousta okamžiků, které mi dal, a spousta těch, co mi vzal. Nemám mu to za zlé a snad ani on mně. Jsme si kvit,“ prohlásil.

Autory scénáře jsou spolu s Vignerem také Lucie Kryzová a Jan Jílek. Snímek se natáčel loni v Praze a okolí. Mezi lokacemi, které si filmaři vybrali, byla například Psychiatrická nemocnice Bohnice nebo Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Kalovy v Praze. Vedle Josefa Trojana si další role v Abstinentovi zahráli Jessica Bechyňová, Šimon Fridrich, Vasil Fridrich, Andrea Berecková, Miloslav Čížek a Lukáš Hlavica.

Čtyřiatřicetiletý Vigner na sebe upozornil v roce 2014 absolventským filmem z politického prostředí Občanská naděje. V roce 2011 získal na festivalu Noc filmových nadějí s filmem Božena první místo za divácky nejúspěšnější film. Je autorem několika středometrážních filmů, které reflektují aktuální náměty z prostředí mladých lidí. Kromě snímku Abstinent letos Vigner dokončuje celovečerní dokument Tahem štětce.