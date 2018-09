Láska přes volejbalovou síť. Petr Kolečko natáčí romantickou komedii Přes prsty

Linda a Pavla jsou volejbalové spoluhráčky a kamarádky, kterým dva výrazní muži pořádně zahýbají se hrou. Přes prsty je režisérskou prvotinou Petra Kolečka. Snímek má premiéru naplánovanou na 29. října 2017.

Pavla (Denisa Nesvačilová) je mladá volejbalistka na vrcholu kariéry. Cítí ale, že jí tikají biologické hodiny a proto by chtěla se svým přítelem Hynkem (Vojtěch Dyk) založit rodinu. To nechápe její starší kamarádka a spoluhráčka Linda (Petra Hřebíčková), která si již delší dobu drží muže od těla. I to se ale může změnit, když holky dostane na starost správce hřiště Jíra (Jiří Langmajer). Obětují volejbalistky kvůli vztahům šanci zabojovat si o vytoužený pohár mistra Evropy?

„Nejedná se vyloženě o sportovní film. Je to prostě příběh dvou holek, které chodí do takovéhle práce. Romantická komedie o tom, že člověk dělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance,“ vysvětlil scénárista a režisér Petr Kolečko, který se do divákova podvědfomí zapsal mimo jiné jako spoluscénárista filmů Masaryk (2016) nebo seriálu Okresní přebor (2010). Přes prsty je jeho režisérský debut.

V dalších rolích se ve filmu objeví například Jakub Prachař, Zdena Hadrbolcová, Marek Taclík, Leoš Noha, Igor Chmela, Jaromír Nosek, Jakub Gottwald nebo slovenští herci Radka Pavlovčinová, Kristina Greppelová, Marian Miezga či Ján Jackuliak. První část natáčení, které se odehrávalo například na beach volejbalových hřištích v Ládví nebo v Čelákovicích v těchto dnech končí, dotáčet se bude na jaře 2019.