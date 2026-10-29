Legendární kapitán Star Treku zemřel. Herci Patricku Stewartovi bylo 86 let

„Zemřel obklopen rodinou, přáteli, živou hudbou, modlitbami, slzami, smíchem a emocemi, které vyvolá celoživotní oddanost nám všem,“ uvedla dlouholetá mluvčí herce Kelly Bushová Novaková. Dodala, že herec trpěl Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky, uvedl Hollywood Reporter.
Stewart se narodil v severní Anglii v roce 1940, dětství prožil v chudobě. Jeho otec Alfred byl jedním z posledních britských mužů, který se dočkal úspěšné evakuace z Dunkirku.
Herectví pro Stewarta představovalo únik z domova, který terorizoval otec alkoholik.
„V herectví jsem našel útočiště. Jeviště bylo bezpečnějším místem než domov, nabídlo mi únik. Mohl jsem být někým jiným, ocitnout se na jiném místě a v jiné době,“ vzpomínal Stewart.
Od prací novináře a prodavače v prodejně s nábytkem se po absolvování divadelní školy v Bristolu stal ve 26 letech hercem Královské shakespearovské společnosti. Desetiletí působil v anglických divadlech.
Koncem osmdesátých let zaujal amerického producenta Roberta Justmana svým typickým shakespearovským přednesem.
A role kapitán Jeana-Luca Picarda v novém seriálu Stark Trek: Nová generace byla jeho. Ve věku 47 poprvé ztělesnil nezapomenutelnou postavu hrdiny, který často říkal „proveďte to,“ když dával pokyn k provedení rozkazu.
Seriál se vysílal v letech 1987 až 1994 jako pokračování původního Star Treku z 60. let. Stewart Picarda ztvárnil nejen v 176 epizodách během sedmi sezón tohoto seriálu, ale také v několika filmech a v pozdější streamovací sérii.
„Jean-Luc prožil neobyčejný život, který ho odnesl za hranice normálních lidských zkušeností. Přitom zůstal věrný svým kořenům, protože z nich vycházela jeho identita. Ke konci ucítil volání domova. V tom jsme si podobní,“ napsal ve svých memoárech.
Kromě Star Treku se proslavil rolí profesora Xaviera v další legendární sci-fi sérii X-Men. V roce 2010 mu britská královna Alžběta II. udělila rytířský titul.