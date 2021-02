Legendární sitcom Frasier se nejspíš vrátí. O projekt usiluje studio Paramount

NEW YORK Magazín TVLine přišel s informací, že studio Paramount opravdu plánuje oživit populární sitcom Frazier. Do role svérázného psychiatra Frasiera Cranea by se měl vrátit herec Kelsey Grammer.

Frasier Crane, psychiatr s vlastním rozhlasovým pořadem, měl být původně epizodní postavou amerického sitcomu Na zdraví. U diváků získal tak ohromnou popularitu, že se v seriálu od třetí série začal objevovat pravidelněji. V roce 1993 se nakonec dočkal své vlastní série nazvané jednoduše Frasier. Seriál má vzniknout pro službu Paramount+, chystanou streamovací platformu studia Paramount. O příběhu se zatím pochopitelně mlží, ale podle prvních informací by mělo jít o částečný restart (reboot), protože Frasier se přestěhoval do nového města, kde začne „od nuly“. Do projektu, o kterém se v kuloárech hovoří již od roku 2018, by se měli zapojit i herci David Hyde Pierce (Frasierův bratr Niles) nebo Hane Leevesová (Daphne Moonová, Frasierova hospodyně). Seriál ale bude chudší o Frasierova otce Martina. Jeho představitel John Mahoney zemřel v roce 2018. Sitcom Frasier se dočkal hned jedenácti sérií běžících mezi roky 1993 až 2004. Za tu dobu posbíral ohromných 37 cen Emmy, televizních Oscarů.