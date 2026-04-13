Soukup tu píseň schovával roky. Nakonec Norský dřevo svěřil uzdravující se Filipové

„Mám velkou radost, že se s vámi můžu konečně podělit o tuhle srdcovku. Je to skladba o vztazích a o tom, že problémy se nemusí vždycky řešit radikálně - nebo obrazně řečeno něco zapalovat,“ říká Lenka Filipová o významu písně.
„Přiznaná reminiscence na Beatles je nabíledni, obzvlášť v případě Johna Lennona,“ dodává zpěvačka k singlu Norský dřevo.
Singl vychází v době, kdy se zpěvačka zotavuje po pádu ze schodů, který utrpěla poté, co jí praskla výduť v mozku. Kvůli rekonvalescenci po zraněních, která utrpěla, musela zpěvačka přesunout své dubnové koncerty. V květnu už je ale odhodlaná znovu vystoupit před publikum a zazpívat i novou píseň.
Jejími autory jsou Gabriela Osvaldová a Ondřej Soukup, kteří jsou podepsaní pod spoustou hitů, většinou psaných pro Lucii Bílou. „Text napsala Gábina před mnoha lety. Myslím, že ho původně psala k nějakému filmu, ale pak napsala jiný a tenhle zůstal na ocet. Nějak se ke mně dostal a hrozně se mi líbil,“ říká autor hudby Ondřej Soukup.
Text zhudebnil, přesto výsledek dlouho ležel v šuplíku. „Nechtěl jsem tu píseň, kterou jsem měl opravdu rád, jen tak někomu dát. A tak jsem váhal a váhal, až jsem náhodou potkal Lenku venčící psíka. Hned jak jsem ji uviděl, tak jsem si řekl, že takhle to bude,“ vypráví skladatel s tím, že už v roce 2022 poslal Lence Filipové demonahrávku.
Po dlouhém výběru se nakonec produkce ujal Marcus Tran. „Odvedl skvělou práci stejně jako všichni zúčastnění. Lenčin hlas miluju už od dob, kdy jsme spolu studovali na konzervatoři,“ říká Ondřej Soukup.
„Někdy věci prostě musí dozrát a já cítím, že teď byl ten správný čas,“ říká Lenka Filipová.