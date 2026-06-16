Festival Letní filmová škola v Uherském Hradišti letos ocení Geislerovou a Lábuse

Mysteriózní drama Wirbel sleduje vyhořelého Martina v podání Davida Švehlíka, který zdědí rozpadající se dům v pohraničí. Když se na jeho prahu objeví záhadná Agnes, kterou ztvárnila Judit Pecháček, jeho uzavřený svět se rozpadá. Do široké distribuce snímek vstoupí 8. října.
„Je mi velkou ctí, že premiéra bude právě na Letní filmové škole. Promítaly se zde i mé předchozí krátké snímky a cítím se tady doma,“ řekl zlínský rodák Hubáček. „Chtěli jsme ukázat krajinu takovým způsobem, aby se do ní diváci ponořili a nechali se jí až opít,“ dodal.
Programový blok Současnost mimo jiné uvede retrospektivu režiséra Romana Polanského, přestože je vnímaný jako kontroverzní tvůrce.
„Zároveň je ale také autorem filmů, jejichž kvalita je neoddiskutovatelná, a proto je nechceme ignorovat, ale chceme je s patřičným kontextem uvést na festivalu. Jsme si vědomi toho, že pro některé diváky může být Polanski negativním symbolem a tyto názory plně respektujeme. Zároveň chceme otevřít témata revize filmové historie z hlediska kontroverzních filmů i kontroverzních tvůrců či změn v diváckém vnímání a přístupu - k těmto tématům plánujeme uspořádat také panelovou diskusi,“ uvedli pořadatelé.
V programovém bloku Historie festival představí americký nezávislý film, německé snímky Ernsta Lubitsche nebo příběh dvojdílného filmu Olympia z olympijských her v Berlíně 1936 od Leni Riefenstahlové. Blok Česko/Slovensko nabídne mimo jiné portrét kostýmní výtvarnice, scenáristky a režisérky Ester Krumbachové.
Mezi hosty v Uherském Hradišti letos bude i francouzsko-senegalská režisérka a scenáristka Ramata-Toulaye Syová, absolventka prestižní pařížské školy La Fémis. Z Itálie dorazí filmoví historici Valerio Coladonato a Damiano Garofalo, kteří představí tvorbu Michelangela Antonioniho, z Francie Yannick Rolandeau, scenárista, režisér a publicista, mimo jiné odborník na dílo Polanského.
Další filmové sekce a doprovodný program jsou postupně zveřejňovány na webu a sociálních sítích LFŠ. Denní program bude na webových stránkách zveřejněn v první půli července.
LFS letos pracuje s rozpočtem přibližně 31 milionů korun. Meziročně o 2,5 milionu nižší podporu obdržela od ministerstva kultury, naopak město Uherské Hradiště a Zlínský kraj svou podporu navýšily.
„Tak velká akce se bez stabilní podpory velkých institucí neobejde a věřím, že se podaří otevřít debatu i s ministerstvem kultury a zároveň i cestu k větší stabilitě nejen pro náš festival,“ podotkla ředitelka LFŠ Radana Korená.
Loni na LFŠ zavítalo 4 600 akreditovaných návštěvníků. V balíčcích se prodalo dalších 6 550 vstupů. Festival tehdy promítl 174 filmů ve 216 projekcích.