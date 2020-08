Letní Letná bude letos ‚light‘. Nejdřív ale nebylo jasné, jestli se festival vůbec uskuteční

PRAHA Oblíbený novocirkusový festival závěru léta Letní Letná se koná i navzdory koronavirové epidemii. Program, který startuje 18. srpna, nabídne české umělce, ale také několik zahraničních hvězd.

Asi největším lákadlem letošního zahraničního programu je skvělý francouzský soubor Cirque Galapiat, který festival hostil už v roce 2012 s inscenací Risque Zero. Už ta se zajímavě odlišila od všeho, co bylo dosud na Letné k vidění. Šest akrobatů (pět mužů a jedna dívka) spolu hráli jakési dětské, ale zároveň kruté hry – zákeřně spolu bojovali, házeli po sobě noži, sekyrkami a šipkami. Se sekyrkou vyváděli různé vylomeniny a šikovně uhýbali jejímu ostří, i když občas někdo přišel s botami tak trochu „zacákanými“ krví. Celá produkce působila ohromně uvolněně a hravě, skoro jako improvizace, která se rodí z náhlého popudu. Šestice akrobatů se podobala tulákům, kteří se náhodně sešli a drsně si hrají (galapiat je prý výraz vagabunda ze staré francouzštiny). Ale každý byl jiný – jeden král žonglér, další skákající fotograf nebo hadí muž, dlouhovlasá vzdušná akrobatka. „Žádný risk“ u nich znamenal, že podobně jako děti se do všeho vrhali střemhlav, bez strachu a byli ochotni jít až za hranice možností.

Nyní přivážejí svůj nový projekt L’âne et la carrote, tedy Osel a mrkev. „Pomocí série čísel jeden muž vypráví svůj příběh cirkusového umělce. Díky svému věrnému pomocníkovi si uvědomí, že když chce člověk změnit svět, musí začít sám u sebe,“ popisuje ředitel festivalu Jiří Turek připravovanou inscenaci, jejíž předpremiéru viděl ve Francii před vypuknutím pandemie.

Kouzla na nebesích

Neméně zajímavý je i další host z ciziny, španělský soubor Voalá. Jejich inscenace Voalá Station přehlídku otevře a v plánu je ještě jedno představení. Produkce se koná v plenéru, přímo „na nebesích“. Kombinuje vzdušnou akrobacii s hudbou (sugestivní tahací harmonika) a živým zpěvem. Choreografické kompozice založené na odvážné akrobacii vytvářejí poetické vizuální obrazy. S akrobacií ve vzduchu je spojená i další premiéra přehlídky – dokument Provazochodkyně nad Prahou, který připomene zahájení loňského ročníku, kdy na 350 metrů dlouhém laně nad Vltavou prošla ve výšce 35 metrů provazochodecká umělkyně Tatiana-Mosio Bongonga.

Ředitel festivalu Jiří Turek připomíná, že nejprve vůbec nebylo jasné, zda se festival uskuteční, výhledy v době, kdy se program připravoval, byly neradostné. „Hned po uvolnění omezení jsme začali plánovat 17. ročník festivalu v odlehčené verzi. Léto bez Letné pro nás bylo nemyslitelné. Přineseme ten nejlepší program, který nám současná situace umožňuje, a budeme šťastní, když si lidé přijdou festival užít a tím jej podpoří,“ říká. V programu nebude chybět ani to nejlepší z české novocirkusové scény. Cirk La Putyka a Losers Cirque Company spojily své síly v projektu Be Together – Buďme spolu, který bude mít na festivalu premiéru u derniéru zároveň. Neodkazuje jen ke spojení akrobatů, ale i k blízkosti s publikem, k solidaritě lidí, což je téma nyní zvlášť aktuální, jak připomíná šéf Cirku La Putyka Rosťa Novák.

Losers Cirque Company pouze pro Letnou sestavila výběr toho nejlepšího ze své tvorby. Losers – speciální edice nabídne „retrospektivní cirkusovou stezku“, po které bude provádět mistr světa loopingu, král beatboxu, showman a neřízená střela sršící vtipem EnDru. Cirk La Putyka nabídne novinku Kaleidoscope, která vznikala během pauzy zapříčiněné pandemií koronaviru. Půjde o koláž, kterou vytvoří osmice akrobatů, tvůrci tuto formu přirovnávají ke krasohledu, který ze střípků skládá efektní obrazy. V Kaleidoscopu se tak střídají různé gagy s plejádou akrobatických dovedností od teeterboardu až po trampolínu.