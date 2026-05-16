Efekty i hvězdná jména. Nové Letopisy Narnie budou nejdražším filmem v historii Netflixu

Nová adaptace milovaných Letopisů Narnie od C. S. Lewise, pod taktovkou režisérky Grety Gerwig, se stává nejambicióznějším a především nejdražším projektem, jaký kdy tato platforma financovala.
Rozpočet, který bere dech
Podle posledních zpráv z filmového průmyslu přesáhl rozpočet prvního filmu s názvem Narnia: The Magician’s Nephew astronomickou částku 320 milionů dolarů! Tímto číslem Narnie oficiálně sesadila z trůnu dosavadního rekordmana Netflixu, sci-fi snímek Pasáž z roku 2025, a zařadila se po bok největších blockbusterů historie, jako jsou Avengers: Infinity War nebo Avatar: The Way of Water.
|
Filmová poutní místa: Když se kulisy stanou realitou a lákají davy
Pro tak rozsáhlý rozpočet má společnost Netflix hned několik důvodů. Nejde totiž jen o trikovou stránku snímku. Čím dál častěji jsou s projektem Narnie spojována hvězdná jména jako Daniel Craig, Emma Mackey, Carey Mulligan či Meryl Streep a režisérka Greta Gerwig údajně trvá na náročných praktických efektech v kombinaci s nejmodernější digitální postprodukcí. A na závěr toho všeho mění Netflix strategii a poprvé hodlá svůj vlastní film vydat i v kinech s tím, že na VOD dorazí o zhruba dva měsíce později.
Od viktoriánského Londýna k novým vizím
Zatímco původní knihy začínají ve viktoriánské éře, uniklé fotografie z natáčení ukazují, že Gerwig se rozhodla pro mírně odlišný vizuální směr, který odpovídá estetice 50. let 20. století. Tato kreativní svoboda spolu s rekordním rozpočtem naznačuje, že Netflix nebuduje jen film, ale celou novou franšízu, která by mohla konkurovat Prstenům moci od Amazonu nebo Rodu draka od HBO. Narnie však díky svému pohádkovému nádechu a režisérské vizi Grety Gerwig cílí na mnohem širší rodinné publikum.
|
Změna žánru i atmosféry. Seriál Jitřní záře střídá v hlavním čase Buldoka z Poděbrad
Premiéra se posouvá?
S ohledem na datum premiéry se původně hovořilo o konci roku 2026, kde by Narnie mohla svést zajímavý souboj s jedním z nejočekávanějších filmů roku – Avengers: Doomsday, ale zdá se, že aktuální datum premiéry bylo nakonec stanoveno na 12. února 2027 v kinech a 2. dubna 2027 na Netflixu. Nezbývá tedy než čekat, zda se Netflixu tento ohromný risk vyplatí a získá v boji o diváky vytouženého silného fantasy hráče. Do té doby si musí milovníci děl C. S. Lewise vystačit s předešlou filmovou trilogií Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň (2005), Letopisy Narnie: Princ Kaspian (2008) a Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka (2010).