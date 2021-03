Letošní ročník Febiofestu se z jara přesouvá na podzim

PRAHA 28. ročník filmového festivalu Febiofest se měl původně uskutečnit na jaře v dubnu. To ale pandemická situace neumožňuje. Organizátoři akci přesouvají. Febiofest by se tak měl uskutečnit v novém termínu od 17. do 24. září.

„Vážení přátelé, partneři, filmoví příznivci, jsem moc rád, že máme naplánovaný 28. ročník MFF Praha – Febiofest, ovšem i letos se situace v souvislosti s covidem ukázala naprosto tragická. Proto jsme se raději již nyní rozhodli festival posunout do nového termínu tak, aby si jej každý mohl v klidu a naplno užít. Věřím, že v září náš festival v hojném počtu navštívíte a nenecháte si ujít nic z toho, co pro vás chystáme,“ říká ředitel MFF Praha – Febiofest Kamil Spáčil. V mezičase chystá Febiofest speciální online projekce, takže diváci o filmovou nálož nepřijdou. „Festival není jenom promítání filmů, je především kontaktním zážitkem. Jeho ambicí je vytvořit různým skupinám diváků prostor pro sdílení dojmů ze sledování filmových děl, umožnit setkání a dialog s tvůrci. Vzhledem k tomu, že kina zůstanou ještě delší dobu zavřená, hledáme nejlepší termín, kdy se znovu všichni můžeme potkat. Mezitím pro vás připravujeme ochutnávku festivalu v různé formě online projekcí,“ dodává umělecká ředitelka festivalu Marta Švecová Lamperová.