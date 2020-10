Letuška s kocovinou je obviněná z vraždy. V nové minisériii si zahraje Penny z Teorie velkého třesku

Osmidílná černohumorná minisérie bude sledovat letušku, která si nemůže být tak docela jistá, že není vražedkyní. The Flight Attendant bude mít premiéru 26. listopadu.

Letuška Cassandra Bowenová (Kaley Cuocová) se po prohýřené noci probudí v hotelovém pokoji v Dubaji vedle muže. Možná by to nebylo ani tak zvláštní, kdyby onen muž nebyl mrtvý. Cassandry se zmocní strach a místo toho, aby něco nahlásila, pokračuje dnem jako kdyby se nic nestalo. FBI rychle získá její stopu. Nejhorší je, že si dívka nic nepamatuje a přemýšlí, jestli by ona skutečně mohla být vražedkyní...

Tvůrcem černohumorného seriálu je Steve Yockey (Lovci duchů, Awkward). Kromě Kaey Cuocové se v dalších rolích objeví Merle Dandridgová, Nolan Gerard Funk, Michiel Huisman, T.R. Knight, Zosia Mametová, Rosie Perezová nebo Colin Woodell.



Seriál má mít na službě HBO Max premiéru 26. listopadu. Služba sice v České republice zatím nefunguje, je ale nepravděpodobné, že by si novinku nemohli užít diváci televize HBO nebo služby HBO Go.