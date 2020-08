Lidé chodí do kin navzdory varováním. Tenet si v kinech vede lépe, než se předvídalo

LOS ANGELES Nový snímek Christophera Nolana byl prvním velkým snímkem v kinech po vypuknutí koronavirových uzavírek. Velká studia si chtěla ověřit, zda má smysl znovu začít posílat nejžhavější filmové hity do kinosálů. První čísla jejich obavy nejspíš rozptýlila.

V době, kdy se stále snaží vzpamatovat z omezení způsobených pandemií, filmový průmysl stále čeká na dobré zprávy. Jednou z nich by mohl být i první čísla z kin, protože Tenet si vede nad očekávání.

Podle magazínu The Hollywood Reporter si Tenet za první víkend (opening weekend) vydělal celosvětově 53 milionů dolarů. To sice na první pohled není tak ohromné číslo (porovnání ZDE), ale první odhady po koronavirových uzavírkách hovořily mnohem skeptičtěji. Snímek navíc stále neměl premiéru v domovských Spojených státech (až 3. září) a Číně, největších filmových trzích na světě, jinak by výsledná částka byla mnohem vyšší.



„Máme za sebou fantastický start a nemohli bychom být šťastnější. Christopher Nolan znovu natočil velkolepý film, který se vyplatí vidět na velkém plátně. Jsme nadšení, že se publikum po celém světě rozhodlo tuto možnost využít,“ nechal se slyšet Toby Emmerich, mluvčí studia Warner Bros..



Ze začátku to navíc nevypadalo příliš slibně, protože studio Warner Bros. snímek kvůli koronaviru třikrát překládalo. Někteří lékaři navíc stále varují před návštěvou kinosálů, kde se covid-19 může poměrně jednoduše šířit.

Tenet má udávaný rozpočet 200 milionů dolarů. Pravděpodobně ho po premiéře v USA a Číně o mnoho překoná. To je pro pandemií zdevastovaný filmový průmysl dobrá zpráva.