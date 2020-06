Lidi málo hulej, ale tentokrát ve vysokém rozlišení. Do kin se po dvaceti letech vrací Samotáři

PRAHA Sedm lidí a celá řada ztřeštěných událostí. Oblíbená komedie Davida Ondříčka a Petra Zelenky je zpět. V obnovené premiéře po 20 letech vstoupí film do kin 2. července 2020.

Dnes kultovní Samotáři se možná nezáměrně stali generační výpovědí. Příběh sedmi rozdílných lidí je vystavěn na prakticky nepřetržitém sledu komických patálií. Je v dnešním světě vlastně ještě možná nalézt stálou lásku? Tato otázka byla platná při premiéře Samotářů před dvaceti lety a je platná i dnes.

„Film Samotáři mám strašně rád. Na filmu se sešla úžasná a pestrá skupina talentovaných lidí,“ popisuje film režisér Ondříček. „Obsadil jsem do jeho první filmové role Ivana Trojana (dodneška nechápu, že to je jeho filmový debut). Přes uvolněnost a určitou lehkou ruku, s kterou jsme k filmu přistoupili, byla ústřední sedma herců výborně připravená, soustředěná a profesionální,“ pokračuje.



Film Samotáři jsme natáčeli pro stříbrné plátno a potemnělé sály kin. Proto jsem nesmírně šťastný, že se vrací po 20 letech v restaurované verzi do kinodistribuce. Jsem zvědavý, jestli ho současná mladá generace vezme tak, jako ta v roce 2000. Možná, že i přes všechny sociální sítě jsme si dnes i ještě vzdálenější a i když žijeme ve velkých městech, jsme stále Samotáři,“ dodává Ondříček.

Za roli okouzlujícího uživatele marihuany Jakuba získal Jiří Macháček Českého lva. „Já jsem za Samotáře vděčnej jako za nádhernou etapu života. Bylo to šťastné setkání. David dal dohromady skvělej, mladej štáb, pro některé to byla dokonce první zkušenost s filmem, takže to bylo takové čerstvé a krásně to jiskřilo,“ říká herec,