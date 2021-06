Lidi za námi opravdu stojí, vstupenky se nám slušně prodávaly, říká šéf Hradeckého slunovratu

HRADEC NAD MORAVICÍ Kulturní festival v areálu pohádkového zámku. Tak nazývá sama sebe v podtitulu přehlídka Hradecký slunovrat, která se uskuteční poslední víkend v červnu v Hradci nad Moravicí. Duší festivalu je Václav Müller.

Lidovky: Jak jste jako pořadatelé přestáli covidový rok?

Vlastně docela fajn, v těch oknech, kdy to šlo, jsme udělali spoustu akcí naživo, něco smysluplného i online, začali jsme oživovat a pomáhat opravovat jeden starý kostel v centru Opavy a ta vyšinutá doba mimo všech negativ ukázala i nějaká pozitiva. Třeba nás velmi spřátelila s Filmovkou v Hradišti, s níž jsme mimořádně shodně naladěni, nebo ukázala ojediněle i podstatné věci, jako třeba to, že kultura žije odspodu. Zatímco instituce odešly do ilegality, nadšenci kulturu drželi při životě. Ale už fakt stačilo.

Lidovky: Během roku jste se hodně objevovali na internetu prostřednictvím streamovaných diskuzí. Plánujete tento formát využívat i mimo covidové časy?

Výjimečně ano. Třeba když jsme dělali diskusi s naší kamarádkou, která je již nedílnou součástí slunovratí organizační party, Karin Lednickou. Ty tisíce lidí by ji bez streamu neviděly, a to by byla škoda. Ostatně i úvod Hradeckého slunovratu 2021, diskusi Erika Taberyho a herců Dejvického divadla, budeme přenášet na naše sociální sítě.

Lidovky: Hradecký slunovrat bude letos jeden z prvních letních festivalů. Je to pro vás výhoda?

Ono to vypadalo celou dobu spíš jako nevýhoda. Hrozilo, že rozvolnění může přijít třeba až od prázdnin. Ale kupodivu se nám celou dobu toho kulturního zatmění slušně prodávaly vstupenky. Lidi za námi opravdu stojí. Jasnou nevýhodou je, že se ty konkrétní přípravy scvrkly do kratičkého času. Jak třeba připravit s předstihem festivalovou brožuru, když nedlouho před akcí není jasné, kolik může být scén?

Donedávna jsme ani nevěděli, zda se může něco konat ve vnitřních prostorách. Výhodou naopak je, že si může člověk vychutnat v klidu a bez nervů další akce. A třeba na Letní filmové škole budeme mít tři dny i náš slunovratí program.

Lidovky: Vaše dramaturgie je cíleně nadžánrová. Co je jejím jednotícím prvkem?

Já doufám, že kvalita. Pak taky rádi dáváme prostor kapelám, které aktuálně vydaly zajímavé desky. Minulý týden mě pozvali na diskusi s žáky jedné střední školy a paní učitelka charakterizovala Hradecký slunovrat jako festival, kde na plakátu nezná velkou většinu jmen, ale na místě zjistí, že to jsou super věci a je nadšená. To mě hodně potěšilo.

Lidovky: Kromě hudby prezentujete i divadlo, diskuse, workshopy a podobně. Má o tyto aktivity vaše publikum stejný zájem jako o hudební vystoupení?

Ano, dokonce je hodně lidí, kteří si primárně kupují vstupenku právě kvůli Salonu Mechtilde, jak souhrnně nehudebním aktivitám Hradeckého slunovratu říkáme. Chceme tak připomenout kněžnu Mechtilde Lichnowsky, jednu z výjimečných osobností hradeckého zámku, která na něj zvala velké kulturní osobnosti celé Evropy. Zámek se tak stal takovou kulturní křižovatkou a místem umělecké inspirace. A moc mě potěšilo, když někdo napsal, že my v téhle tradici vlastně pokračujeme.

Lidovky: Součástí vašeho programu je tzv. Welcome scéna, kde představujete zatím neznámé kapely na začátku dráhy. Podařilo se vám už udělat skutečně přesvědčivý objev?

Mě překvapuje už jen to, kolik kapel (naposledy to bylo více než tři stovky) a jakých (mnohdy etablované skupiny i ze zahraničí) se na tuto scénu hlásí. Právě ona je jednou z věcí, díky nimž mi ta celoroční pořadatelská snaha dává smysl. Ondra Oborný z ní vybudoval nejen respektovanou součást festivalu, ale hlavně celoročně s vybranými kapelami pracuje. Vydáváme jim CD, pořádáme sérii koncertů Welcome Tour a přebírá je sedm partnerských festivalů do programu (zahrají si třeba v Boskovicích nebo na LFŠ).

Také přímo na Hradeckém slunovratu probíhá slušně obsazené setkání kapel s dramaturgy a pořadateli. Takže úspěšné kapely z konkurzu se dostanou k slušné publicitě i placeným hraním na zajímavých a prestižních festivalech a my to dál sledujeme a podporujeme. Z těch, co to dokázaly dobře využít, uvedu třeba slovenské duo Hmlisto, které se díky koncertu na Welcome scéně propojilo s Petrem Linhartem a vypadá to, že se koncertně v ČR chytnou.

Ze stejného roku 2019 bych jmenoval polské Ciśnienie, kteří začínají mít dobře našlápnuto. Velkým objevem Welcome scény 2017 byli Jay Delver, kteří se také postupně na scéně etablují. A pak jsou tady konkrétní výsledky, třeba loni přímo po slunovratím koncertu nabídlo vydavatelství Indies MG vydání desky písničkáři, který si říká Zapomnělsem, a tak bych mohl pokračovat.

Lidovky: Co konkrétně byste vy osobně čtenářům z letošního programu doporučil?

Jejda, toho by bylo. Z hudby například mladou polskou jazzovou basistku Kingu Głyk, to bude v nádherném prostředí pod Bílou věží velká krása, nebo maďarskou romskou rodinnou kapelu Parno Graszt. Z dalšího programu třeba němý film Muž s kinoaparátem s živou hudbou, kuchařské workshopy s kapitánem národního týmu kuchařů a cukrářů nebo třeba debatu o osudech obyčejných lidí uprostřed velkých dějin s Karin Lednickou a polským politologem Maciejem Ruczajem, kterou bude moderovat aktivista Polsko-české solidarity Aleš Bartusek.