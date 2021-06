Lídr Tří sester pětapadesátiny neprožívá, užívá si turné Sex drógy rokenról!

PRAHA Lídr kapely Tři sestry František Moravec známý pod jménem Lou Fanánek Hagen své pětapadesáté narozeniny moc neprožívá, více si užívá turné k nové desce.

Série koncertů nazvaná podle poslední nahrávky Sex drógy rokenról! začala o prvním červnovém víkendu ve Strakonicích a Mnichově Hradišti a bude mít 21 zastávek po celém Česku. „Máme nové písničky, koncerty byly výborné, hodně podobné dobám ‚v míru‘. Takže v pohodě,“ řekl v rozhovoru.



Ke koncertování se Tři sestry vrátily po desítiměsíční přestávce způsobené protipandemickými opatřeními. „Nějak se to už zvedá, od 14. června se nám do aktuálních opatření vejde většina akcí. Můžeme si dovolit i naši pódiovou hospodu, protože je to naše pracoviště. Ale rituál podávání piva fanouškům teď dělat nemůžeme,“ řekl zpěvák a textař Fanánek.

„Bylo by dobré, kdyby se k tomu uvolnila povinnost roušek na místě a podobně. Ještě je to dost okleštěné různými povinnostmi jako jsou testy nebo očkování. Zaráží mě, že nikdo neřekl, že až bude například číslo pět nebo tři, tak se nebude muset nikdo prokazovat žádným potvrzením. Mám obavu, že testování, prodávání respirátorů a očkování, vzhledem k tomu, že jsou z toho prachy, bude už navždy s námi,“ dodal.

Své 55. narozeniny, které připadají na 18. června, se nijak bouřlivě slavit nechystá. „Já mám s tímhle dodržováním tradic problém a masové věci nemám rád. K narozeninám mám vůbec divný vztah, jsem nervózní z dárků, jsem jako Sheldon Cooper ze seriálu Teorie velkého třesku, vystresovaný z toho, že musím němu potom dát dárek podobné hodnoty. Těžko se mi o tom mluví, možná to vzniklo v dětství, kdy to doma bylo strašně obřadné a stresující,“ uvedl.

Posledním albem Tří sester je nahrávka Sex drógy rokenról. Fanánek na ni napsal texty k předělávkám písní Iggyho Popa, The Dead Boys, The Adicts, Sham 69, The Damned, Peter and the Test Tube Babies, Velvet Underground a dalších. „Ty, které se nám nejlépe hrajou, jsme zařadili do koncertního programu, je jich asi pět nebo šest,“ podotkl. Vedle turné Tři sestry plánují uskutečnit své tradiční festivaly Barvy léta v Poděbradech a Keltská noc v Harrachově.

Minulý rok populární kapela Tři sestry nestihla kvůli pandemii podle svých představ oslavit 35. výročí svého vzniku. „Už to necháme být a soustředíme se na čtyřicítku. Hlavní je teď fungovat dál, ať už jako člověk v pětapadesáti nebo kapela s šestatřiceti lety. Zatím nás to baví,“ prohlásil Fanánek.

Lou Fanánek Hagen vedle činnosti s Třemi sestrami píše knihy i texty pro hvězdy tuzemské hudební scény nebo se angažuje v muzikálech. Své umělecké aktivity nyní utlumil. „Poslouchám teď muziku, což jsem už nedělal léta. Streamování je nepřeberný zdroj, poslouchám staré věci, z čehož vznikla deska Sex drógy rokenról a odbočil jsem na nezávislý punk a rock bývalé Jugoslávie, to mě pohltilo. Takže teď se nechystám dělat nic, nejdůležitější je dát dohromady Tři sestry, potřebujeme hlavně hrát,“ dodal.