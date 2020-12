Lidstvo znovu pokosí virus. Režisér Soderbergh chystá duchovního nástupce filmu Nákaza

LOS ANGELES Katastrofický snímek Nákaza (Contagion) z roku 2011 věrně zobrazil virovou epidemii podobnou té, jakou svět prochází nyní. Režisér snímku Steven Soderbergh prohlásil, že chystá pokračování.

Jeden letmý dotek stačí k přenosu. Brutální virus zabíjí bez milosti vše, co mu stojí v cestě. Svůj původ má v netopýrech, ti přenesli patogen na prasata a ta následně na člověka. Na léku se usilovně pracuje, ale virus kosí lidstvo takovým tempem, že se svět propadá do paniky. Jak se dá přežít ve společnosti, která se hroutí? To zjistí ve filmu čerstvý vdovec Mitch Emhoff (Matt Damon).

Snímek Nákaza měl premiéru již v roce 2011. V posledních měsících na sebe upoutal pozornost díky své podobnosti se současnou světovou situací. Filmový virus MEV-1 se chová podobně jako skutečný Covid-19. Na člověka se dostal také původně z netopýra. Virus ve snímku je ale o poznání smrtelnější - během 29 dní ve filmu zabije nejméně 28 milionů lidí. Filmové věrnosti bylo dosaženo konzultací s lékařskými odborníky.



V rozhovoru pro podcast Happy Sad Confused režisér Steven Soderbergh (Dannyho parťáci, Erin Brockovich) oznámil, že chystá duchovního nástupce. Nový snímek by se měl odehrávat paralelně s dějem původního filmu, ale kromě zasazení s ním nemá mít nic společného.



„Mám se Scottem Burnsem (scenárista Nákazy, pozn. red.) rozdělaný jeden projekt, jenž bude pokračovatelem Nákazy, ale v úplně jiném kontextu. Budou jako dvojčata s jinou barvou vlasů,“ prohlásil v rozhovoru. „Zatím kolem toho ale musíme našlapovat opatrně,“ dodal s tím, že víc neprozradí.