Loutka plná energie. Balet Národního divadla uvede světovou premiéru svých novinek na internetu

PRAHA Balet Národního divadla i přes koronavirová omezení nezahálí. Dva nové kousky představí již brzy na sociálních sítích a serveru YouTube. Stojí za nimi dva špičkoví choreografové Douglas Lee a Alejandro Cerrudo.

Ve čtvrtek 18. 3. 2021 v 19 hodin uvede Balet ND online dílo Puppet (choreografie Douglas Lee) a za týden nato 25. 3. 2021 v 19 hodin Dos soles solos (choreografie Alejandro Cerrudo) ve světové premiéře na Youtube kanále Baletu ND.

„Můj balet se jmenuje Puppet (Loutka). Velmi rád využívám pružnosti lidského těla, abych vytvořil krásu, nicméně myšlenka loutkohry naznačuje použití vnější síly, která tanečníkem pohybuje a ohýbá jej mnohdy až do nepřirozených úhlů. To vše na sále zkoumám. Symbolické postavy jako loutka probouzejí v lidech tvořivost a fantazii. Je to stejná energie, která diváky táhne do divadla na balet,“ představuje své dílo Lee.



Cerrudo volil jiný postup: „Když přijdu na baletní sál, už nepřemýšlím o slunci, smrti ani znovuzrození. Jen poslouchám hudbu a pozoruji tanečníky a postupně spolu vytváříme něco nového. Napadá mě k tomu citát od Chrise McCandlesse: Životní radost se rodí z nových zážitků, neexistuje větší potěšení, než mít před sebou horizont, který se neustále mění a na němž každý den vychází nové, jiné slunce.“