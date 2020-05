Lovec potká lovce. V druhé sérii Mandaloriana se objeví i miláček fanoušů Boba Fett

PRAHA Nájemný mandalorianský lovec Boba Fett se stal i díky svému výraznému brnění jednou z nejvýraznějších postav původní trilogie Star Wars. Díky seriálovému hitu Mandalorian se s ním fanoušci setkají znovu.

Boba Fett, syn Jango Fetta, byl úspěšným nájemným lovcem. Jeho poznávacím znamením byla do zelena zbarvená mandalorianská zbroj a netradičně tvarovaná vesmírná loď Otrok I (Slave I). Byl to právě on, kdo nechal zatavit Hana Sola do karbonitu.

Na planetě Tatooine měl ve službách Jabby Hutta přihlížet i popravě Luka Skywalkera a jeho přátel. Skywalker měl být svržen do obrovské jámy masožravého červa Sarlacca. Po potyčce, kdy Han Solo zasáhne Boba Fettův tryskový batoh v jámě s červem skončí právě zelený lovec odměn. Psal se rok 1983, snímek Epizoda VI - Návrat Jediů dobýval kina a všichni si mysleli, že je Boba Fett mrtvý.



Studio Disney již dříve oznámilo, že zrušený film od Joshe Tranka (Kronika, Fantastická čtyřka) měl opravdu býto Boba Fettovi. Fanoušci ale nemusí smutnit, protože se s postavou oficiálně po téměř čtyřiceti letech znovu setkají (ačkoliv údajně jen na chvíli) v seriálu o úplně jiném mandalorianském lovci. Děj Mandaloriana se chronologicky odehrává před původní filmovou trilogií, tak je Fettovo zapojení možné.

Boba Fetta v seriáluztvární novozélandský herec Temuera Morrison. Ten si ve sdruhé epizodě Star Wars: Klony útočí (2002) zahrál již víše zmíněnou postavu Jango Fetta, Boba Fettova otce.

Druhá série Mandaloriana se na službě Disney+ objeví nejspíše letos v říjnu. Podle dostupných informací koronavirus přípravy nijak nezasáhl.